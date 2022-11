Afrique: Vovinam Viet Vo Dao-Championnat-Afrique - Nette domination des Algériens

ALGER — Les athlètes de la sélection algérienne de Vovinam Viet Vo Dao ont affiché une nette domination lors de la 1re journée de la 4e édition du Championnat d'Afrique, qui a débuté vendredi à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) avec la participation de 7 pays sur les 11 pays annoncés.

Seuls 80 athlètes représentant 7 pays sur les 26 membres de la Confédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao, étaient présents au rendez-vous d'Alger, après la défection de 3 pays, en raison du coût élevé des billets d'avion, alors que la délégation du Sénégal est attendue vendredi en soirée.

Outre l'Algérie, le coup d'envoi du rendez-vous africain a enregistré la présence des athlètes de Tunisie, Libye, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali et du Burkina-Faso.

La séance de vendredi matin était réservée aux éliminatoires de technique et de combat, avec les épreuves de bâton long, de l'arme du Dai Dao (longue, épée), en plus des combats dans les catégories de (- 64 kg et - 68 kg).

Lors de ces épreuves, les athlètes algériens ont nettement dominé les épreuves, face aux représentants de Tunisie, Mali et Libye, en attendant les résultats des autres finalistes qui seront connus dans la soirée de vendredi.

Sur le plan technique, le président de la Fédération algérienne et de la Confédération africaine de Vovinam Viet Vo Dao, Mohamed Djouadj, a estimé que la sélection algérienne composée de 35 athlètes (messieurs et dames) est en mesure de "conserver son trophée pour la 4e année consécutive, suite à leur excellente prestation affichée".

L'Algérie rappelle-t-on, avait été couronnée du titre des trois dernières éditions respectivement en 2012 à Alger, 2016 en Côte d'Ivoire et 2018 au Maroc, grâce au niveau technique atteint par nos lutteurs lors des tournois internationaux et championnats du monde durant les 15 dernières années.

En prévision de ce rendez-vous, la sélection nationale a effectué de nombreux stages à l'institut national des sports d'Ain-Bénian, et au centre de Tikdjda, comme elle a pris part à de nombreux tournois de formation et de préparation, et également en Coupe d'Algérie disputée dernièrement à Tizi-Ouzou, qui a précédé la Coupe de l'ambassadeur.

Toutes ces compétitions ont constitué des étapes d'évaluation pour chaque athlète. En outre, le staff technique national a établi un programme mensuel au cours duquel il réunit tous les membres de la sélection dans une stage d'une semaine.

Le staff technique chargé d'encadrer la sélection national est composé de Lounas Kamel (combat-messieurs), Mohamed Keriani Boualem (technique collective), Djelloul Othmane (technique individuelle) et Said Belalem (Sélection féminine).

En marge du 4e championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vo Dao, la confédération africaine de la discipline tiendra ce vendredi, son assemblée générale qui compte 26 pays affiliés, pour débattre des problèmes de la discipline et les moyens de son développement en Afrique.