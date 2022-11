Afrique: Linion Pep Morisien - Le gouvernement et la police au centre des critiques

L'incendie du centre d'enfouissement de Mare Chicose est dû à la négligence du gouvernement, et le danger d'avoir des éléments toxiques dans l'air est bien réel. C'est ce qu'a souligné le Dr Vasant Bunwaree, lors de la conférence de presse de Linion Pep Morisien, ce vendredi 25 novembre. "Depuis cinq à six ans, ce lieu est sursaturé et le déversement constant de déchets a conduit à la création de monticules. Il est possible, surtout avec les fortes chaleurs, que des départs de feu se produisent. Néanmoins, nous ne pouvons avoir en place des mesures qui facilitent l'occurrence de tels incendies", a-t-il déclaré.

Le Dr Bunwaree a également lancé un appel aux autorités pour que des mesures soient prises afin que les gens ne souffrent pas de problèmes de santé majeurs, car le risque de maladies de la peau, des yeux ou encore des voies respiratoires, et d'autres complications graves pour la santé, ne sont pas à écarté. "Une telle fumée contient des centaines de particules de gaz toxiques qui sont susceptibles de se répandre dans l'atmosphère et dans les environs tels que les plantes, le sol, l'eau, et toute personne qui entre en contact avec elle va la consommer. Pa vinn dir nu ki (zot) pe asir la population ki pena aukenn danzer. Le danger existe, bien que nous ne soyons pas là pour effrayer la population. Une unité spéciale doit être créée pour assurer le suivi de la santé des personnes dans les régions avoisinantes", a-t-il déclaré.

Il était également question des inquiétudes au sein de Linion Pep Morisien concernant les amendements à la Dangerous Drugs Act. "Ils ont modifié la loi pour nous faire croire que les choses iront mieux, ce qui est faux. Ont-ils fait cela pour amasser des voix pour (les élections) 2024 ?", s'est interrogée Neena Ramdenee. Cette dernière a également fait ressortir que, malgré le soulagement que cette mesure apporte aux personnes souffrant de maladies telles que le cancer, l'approbation plutôt subtile du gouvernement à cet égard est douteux . "Kifer subitman inn bizin met sa dan pei? Il n'y a pas d'infrastructure quand il s'agit de la mise en œuvre. Il n'y a apparemment que 60 lits dans les hôpitaux pour cela. Nous avons besoin de personnel médical formé, nous avons besoin d'addictologues. Eski nu ena tusala?", s'est-elle interrogée. Neena Ramdenee a également souligné les failles par apport des exemptions allouées pour la fourniture d'achat médical via les achats sous l'Emergency Procurement, notamment la possibilité d'abus lors des appels d'offres. "Eski pu ena abus, eski pu ena magouy ? Zot tu rapel ki tiena pendan Covid... , des quincailleries qui ont obtenu des contrats."

Pour sa part, Jean Claude Barbier a reproché au gouvernement de ne pas avoir le bon sens, une fois de plus, après avoir été clair sur le fait que les élections municipales n'auront pas lieu cette année. "Pravind Jugnauth enn kapon. Il n'est même pas à la hauteur de la cheville de son père", s'est-il exclamé. Il a également critiqué l'insensibilité du gouvernement face à la grève de la faim de Nishal Joyram contre les prix élevés des produits de base, et a réclamé unhe compensation salariale d'un minimum de Rs 3000 pour tous les travailleurs, et un montant adéquat pour les pensionnés.

Jean Claude Barbier n'a pas non plus hésité à s'en prendre à la Special Striking Team et autres éléments de la police."Peut-on continuer à faire confiance à la police, vu les vidéos de 'planting' aux domiciles des gens ? Nous ne sommes pas là pour défendre les trafiquants de drogue, mai si pena, pena. Ou pa al invente ou vinn mette." a t-il dit.

Le thème de la violence à l'égard des femmes, surtout après le drame conjugal survenu à Saint Julien Village, au cours duquel le corps calciné de Sanjana Khoodeeram, tuée et brûlée par son compagnon, a été retrouvé, a également été abordé lors de cette conference de presse.