Afrique: Contestation de la vaccination obligatoire - L'affaire renvoyée au 19 décembre

L'affaire opposant quatre contestataires de la vaccination obligatoire au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal et à son ministère, à l'État, à la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun et à son ministère, à la Roman Catholic Education Authority, au head de l'école 'I CAN' Special Need School, au directeur de Fast Foods Limited et au Medical Council a été appelée pour la forme hier devant l'acting Master and Registrar Anjali Devi Ramdin. Toutefois, l'affaire a été renvoyée au 19 décembre en vue des échanges des documents.

S'opposant à la décision de la Santé, l'action légale de Michèle Dominique Pierre, Rex Georgy Antonio Margoton, Sarah Purday Mohamudally et Jean Bernard Claudinet Normorin vise à réclamer un ordre de la cour, pour empêcher les parties défenderesses d'aller de l'avant avec les règlements du Covid-19 en interdisant l'accès à certains endroits pour les personnes non-vaccinées.

"Nous sommes interdits d'accès à plusieurs endroits, tels que les salons de coiffure, les cinémas, les restaurants, les food courts et les hôtels. D'autant plus que sans la carte vaccinale, on ne peut accompagner nos enfants ou parents à l'hôpital ou à l'école", plaident-ils dans leur nouvelle application déposée le 11 octobre. Pour eux, leurs droits constitutionnels auraient été bafoués. "J'ai reçu un avertissement du directeur de la compagnie Fast Foods Limited, qui exige que je sois vacciné pour pouvoir travailler", soutient un des plaignants.

Par conséquent, ils demandent qu'un ordre intérimaire soit émis, voire un stay of execution empêchant la mise en application des règlements en attendant les retombées de leur présente plainte constitutionnelle