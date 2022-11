Gabon: 1er congrès Ordinaire du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité en décembre

Convoqué en application des dispositions de l'article 21 des statuts et 15 du règlement intérieur, le 1er congrès Ordinaire du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) se tiendra à Libreville, les 2, 3 et 4 décembre 2022.

Placées sous le thème : " renforcer les acquis pour affronter les défis à venir ", ces assises ont pour but de préparer le Parti à faire face aux importantes échéances électorales prévues en 2023.

Dans cette perspective, le Congrès procèdera à la lumière d'une part, d'une analyse objective de la situation de notre pays, et d'autre part, des forces et des faiblesses du Parti, à un approfondissement de sa ligne politique et organisationnelle ainsi qu'au renouvellement de ses organes dirigeants.

Par ailleurs, Il s'agit d'un important rendez-vous qui permettra aux nombreux militants venus de toutes les provinces du pays de renforcer leur unité, d'accroitre leur cohésion et de réaffirmer leur détermination à poursuivre la lutte pour l'alternance et le changement.

Il s'agit aussi d'un moment particulier qui donnera l'occasion aux partis et personnalités amis d'exprimer l'étroitesse de leurs liens d'amitié et de solidarité avec le RPM ainsi que leur engagement à continuer ensemble le combat pour un autre Gabon.

Fait à Libreville le 25 novembre 2022