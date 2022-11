Togo: Gomado et son Conseil exécutif ont partagé leur café avec les Chefs de sociétés et d'entreprises

Initiative du Conseil exécutif de la Commune de Golfe Bè Afédomé, le 6ème Café des Maires a tenu ses promesses Vendredi à Lomé. Occasion pour les membres de ce Conseil d'entretenir ces responsables et opérateurs économiques, sur les grands axes des différentes actions entreprises par la Commune pour leur faciliter leurs activités, mais aussi établir un cadre de franche collaboration entre la mairie de Golfe 1 et les entreprises basées sur le territoire communal.

D'après les explications du Maire et des différents intervenants, il s'agissait en fait de " mettre en place un cadre du donner et du recevoir, de promouvoir des partenariats B to B et de co-construire de manière inclusive, concertée et durable une Commune de Golfe 1 émergente, visible et innovante dans les différents domaines ".

Répondant aux questions de la presse au terme de cette rencontre qui a permis d'entretenir plus d'une vingtaine de sociétés, le Maire principal Joseph Gomado a indiqué, " les entreprises qui sont sur notre territoire communal doivent connaitre notre commune, leur commune, même si ces responsables ne résident pas dans note commune mais passent plus de 8 heures de temps par jour sur ce territoire. Nous avons eu l'occasion de leur présenter les grands axes de notre commune et aussi, mettre à leur disposition, parce que nous, en tant que commune, nous ne sommes pas seulement demandeur, mais nous sommes là pour leur apporter un appui à ces différentes sociétés qui sont sur notre territoire ". Il n'a pas caché sa satisfaction quant au déplacement de ces responsables de société pour s'imprégner de ce que fait la Mairie en leur faveur et celle des populations de son ressort territorial.

Enfin au nom de ses pairs de la Commune de Golfe 1, l'élu local a officialisé toute la disponibilité de la Mairie de Bè Afédomé à s'inscrire dans " une collaboration avec ces sociétés dans un partenariat public privé et gagnant-gagnant au profit de nos populations ".