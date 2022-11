Madagascar: Zone de libre échange - Un sommet extraordinaire à Niamey

Une délégation malgache conduite par le directeur du commerce extérieur et le directeur de la coopération et des projets au sein du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation a participé au Sommet extraordinaire de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine ( Zlecaf) le 25 novembre à Niamey. Le Zlecaf a été créé en mars 2018 par quarante-quatre pays membres de l'Union Africaine dont Madagascar. Cinquante-cinq pays ont ratifié l'accord mais Madagascar n'en fait pas partie. La délégation malgache a donc pu mieux connaître les objectifs de la Zlecaf ainsi que les avantages générés par une ratification de la Zlecaf.

Le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy estime dans une publication sur les réseaux sociaux que la Zlecaf ne peut qu'être bénéfique pour le pays étant qu'il s'agit du plus grand marché au niveau mondial où les produits malgaches peuvent s'écouler. Il encourage ainsi la consommation et la transformation des produits malgaches pour qu'ils aient un plus value. La Zlecaf permettra également de développer le tourisme avec l'échange avec les pays membres ainsi que les investissements. La délégation malgache a pu tirer d'autres avantages de ce déplacement à Niamey. Elle a pu échanger avec nos partenaires comme Afreximbank, BAD, PNUD, UNECA. À l'instar d'autres pays membres, Madagascar a le devoir de soutenir, d'aider et de pousser le secteur commercial pour développer le secteur économique. Madagascar devrait donc ratifier bientôt l'accord Zlecaf.