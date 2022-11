Madagascar: Judo des handicapés - Japon - Nampoina Rakotoarivelo à la recherche de 10 millions ariary

La délégation malgache est prévue quitter le pays le 6 décembre prochain pour participer au tournoi réservé au malvoyant le 11 décembre au Japon.

Un rêve de gamin. Un grand tournoi de judo pour les malvoyants se tiendra au Kodokan Japon ce 11 décembre. La participation de Madagascar en la personne de Nampoina Rakotoarivelo et de son coach est en suspens en attendant que la délégation malgache arrive à collecter la somme nécessaire pour les billets d'avion. " Cela fait quatre ans que j'ai préparé ce tournoi. C'est une grande opportunité pour moi de participer à cette grande compétition, qui plus est en terre du judo. Cette étape est très importante pour la course à une qualification olympique " nous a confié, Nampoina. Le judoka a commencé à pratiquer cet art-martial japonais en 2018. Il fait partie de l'équipe nationale de judo malvoyant depuis 2020 et membre de l'équipe championne de Madagascar en goalball.

Dans ses ambitions, il veut devenir champion d'Afrique de judo pour les malvoyants et être professeur du judo. Dans cette compétition, il s'est préparé à fond en organisant ses entrainements. En 2020, vu ses talents, courage et progression technique, les techniciens ont décidé de l'inscrire pour ce grand tournoi de Judo au Japon, mais au dernier moment avec la fermeture des frontières à cause du COVID, il n'a pas pu participer. Pour cette année, Nampoina Daniel est nouvel fois invité pour participer à ce grand tournoi international au Japon pour les malvoyants.

Pour ce grand tournoi, l'hébergement et la restauration de la délégation malgache au Japon, un athlète et un coach, qui s'élève à 4 500 000 ariary ont pu être négociés avec la Fédération du Judo pour les aveugles japonais. Le plus dur reste à trouver sur les 22 000 000 ariary de frais d'avion, seulement 12 millions ont été rassemblés et il reste encore 10 millions ariary à trouver.

" Nous soulignons que sa participation est plus qu'importante, à part sa première étape pour gagner des points en vue des Jeux olympique 2024 en France, ce sera aussi l'étape pour la confirmation d'adhésion de Madagascar à l'IBSA (International Blind Sports Association) cofondée par l'UNESCO, qui est l'organe suprême international pour la gestion des activités sportives des aveugles " a souligné, son coach.