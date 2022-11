Soudan: Siral Khatim Ambassadeur Extraordinaire du Soudan en Irak

Khartoum — L'Ambassadeur Abdul Rahim Siral Khatim a présenté hier ses lettres de créance à Son Excellence le Président Irakien, Dr Abdul Latif Jamal Rashid, en tant qu'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan en République d'Irak.

L'Ambassadeur Siral Khatim a transmis les salutations de Son Excellence Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, à Son Excellence le Président Irakien, ainsi que ses vœux de stabilité et de progrès pour l'Irak frère, exprimant l'aspiration du Soudan à renforcer et à développer les relations avec l'Irak sur les divers niveaux, et sa détermination à faire tous les efforts nécessaires à cet égard.

Pour sa part, Son Excellence le Président Irakien a indiqué que la politique étrangère de l'Irak est basée sur le respect mutuel et l'adoption d'un dialogue constructif pour renforcer les relations et élargir leurs horizons conformément aux intérêts communs et ceux des peuples.

Son Excellence a souhaité à l'Ambassadeur Siral Khatim le succès dans ses fonctions, exprimant sa disposition à apporter son soutien et tout ce qui peut faciliter son travail, tout en lui demandant de transmettre ses salutations à Son Excellence Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du CST.