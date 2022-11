Afrique: Le Soudan approuve la Déclaration de Muscat sur la résistance aux antimicrobiens

Muscat — Le Soudan a affirmé son engagement et son soutien à la Déclaration de Muscat publiée aujourd'hui à la fin des travaux de la 3ème Conférence Mondiale sur la résistance aux antimicrobiens, à laquelle ont participé un certain nombre de ministres du Sultanat d'Oman et plus de 30 ministres et représentants de plus de 40 pays.

Le Ministre des Ressources animales et de la Pêche, Hafez Abdel Nabi, a affirmé l'importance de faire face aux défis résultant de la résistance aux antimicrobiens affectant les humains et les animaux, ajoutant que le Soudan a un plan d'action national pour la résistance aux antimicrobiens, en coopération avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation de la Santé Scientifique de, qui a été approuvé en 2018, tandis que la FAO a fourni un soutien important du Fonds Fleming en termes de soutien technique et de formation pour aider les laboratoires vétérinaires à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

Il a appelé les parties prenantes à plus de soutien pour les besoins de la résistance aux antimicrobiens, saluant le soutien de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture au Soudan, notant que la prochaine conférence se tiendra au Royaume d'Arabie Saoudite en 2024.

Le Ministre Hafez a adressé ses félicitations au Sultanat et au peuple du Sultanat d'Oman à l'occasion de la 52e Journée Nationale, saluant les liens fraternels historiques étroits qui unissent les dirigeants et les peuples des deux pays.