Soudan: Aggar rencontre le Directeur du Département Africain du Ministère Allemand des AE

Berlin — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Malik Aggar, a rencontré aujourd'hui au Ministère Allemand des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Christian Bock, Directeur Général du Département d'Afrique, d'Amérique latine, de Proche et Moyen-Orient, en présence de l'Ambassadrice du Soudan en Allemagne, Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, du Ministre plénipotentiaire Idris Mohamed Ali et du Directeur du bureau du Membre du Conseil de Souveraineté, Al-Rashid Anwar.

Du côté Allemand, l'Ambassadeur Trosten Hutter, Directeur du Département de l'Est et de la Corne de l'Afrique, et le conseiller Martin Munger, responsable du dossier du Soudan, ont assisté à la réunion.

Le membre du CST a discuté au cours de la réunion les moyens de développer et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, exprimant sa grande gratitude pour le rôle que l'Allemagne aspire à jouer pour soutenir la paix et la stabilité au Soudan, louant les efforts déployés par l'Ambassadeur Allemand à Khartoum pour promouvoir les relations de coopération conjointe, exhortant la partie Allemande à accroître la coopération dans le domaine des besoins humanitaires, du développement et du soutien humanitaire pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés, et pour contribuer au processus de transition démocratique civile.

Dans le même contexte, le membre du CST a rencontré des représentants des départements concernés du ministère allemand des affaires étrangères, du ministère du développement et de la coopération économique, et le responsable des affaires humanitaires au ministère allemand des affaires étrangères, et a discuté les développements politiques au Soudan et les efforts déployés pour parvenir à un accord entre les composantes politiques qui mènent à la formation d'un gouvernement civil pour gérer la période de transition.

Les représentants du Ministère Allemand des Affaires Etrangères et de la coopération économique et du développement ont passé en revue les efforts déployés par le gouvernement Allemand pour soutenir le Soudan dans les domaines humanitaire et du développement, indiquant la disposition à les doubler dans un avenir proche.