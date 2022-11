Madagascar: Élections - Le FFKM encourage l'inscription dans la liste électorale

Monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, président en exercice du FFKM, a appelé les fidèles à vérifier leur inscription dans la liste électorale et à aller voter. Un message inscrit dans son prêche à Ambatondrazaka, jeudi.

Une prise de position. Dans la conjoncture politique houleuse actuelle, un point dans les grandes lignes de l'homélie prononcée en conclusion de la 44e réunion du comité central du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), à Ambatondrazaka, jeudi, sonne comme un prêche en faveur des élections. Selon les informations partagées sur le compte Facebook du comité central du FFKM, monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, président en exercice du Conseil œcuménique, a appelé les fidèles et plus largement tous les citoyens, à vérifier leur inscription et l'exactitude de leur nom dans la liste électorale. Selon toujours cette information, dans son prêche, il leur a demandé d'aller voter.

À mi-chemin de la période de recensement électoral, prévue être clôturée en fin décembre, cet appel du FFKM, par la voix de son président, n'est pas de trop. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a en effet du mal à tenir la cadence. L'objectif fixé et affirmé dans le projet de loi de finances 2023 est pourtant d'avoir treize millions cinq cent mille électeurs inscrits. La crise de confiance vis-à-vis de la CENI, renforcée par les appels au boycott du recensement électoral par des acteurs politiques, rend d'autant plus difficile la tâche de la Commission électorale.

Réunion au niveau national

Reste à voir si l'appel lancé par le président en exercice du FFKM permet de renverser la tendance. Selon l'information publiée jeudi, les conclusions de la réunion du comité central du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar fera l'objet d'une déclaration écrite qui sera communiquée incessamment. En attendant cette déclaration écrite, l'autre message lancé par monseigneur Samoela Jaona est l'arrêt des actes de provocation de part et d'autre.

Un appel que le FFKM a déjà lancé dans son message de Pentecôte, publié en juin. La publication faisant l'écho du culte œcuménique qui clôture la 44e réunion du comité central du FFKM ne fait, toutefois, pas mention de la démarche de "reconstruction nationale", mise en branle depuis septembre par les membres de son bureau central. La 44e réunion du comité central devait jeter les bases de la méthodologie d'action du FFKM pour mener à bien cette "reconstruction nationale".

Une initiative que les membres du bureau central du Conseil œcuménique affirment comme étant une démarche "apolitique", et dont le but est "de redresser le pays", sur la base des 4F martelés par le FFKM, à savoir, "la reconnaissance des torts, la repentance, la vérité et la réconciliation". Les informations publiées sur Facebook, jeudi, indiquent toutefois qu'une "grande réunion", du FFKM au niveau national, se tiendra prochainement.