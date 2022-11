Madagascar: Industrie extractive - Concurrence accrue sur le marché du cobalt

Madagascar figure dans le top 10 des pays producteurs de cobalt dans le monde. Cet élément métallique naturel très recherché par l'industrie des batteries et des technologies vertes, la Grande île peut en produire et exporter chaque année.

Le cobalt doit sa visibilité actuelle à son utilisation croissante dans les technologies bas carbone, également appelées technologies vertes (énergies renouvelables et batteries rechargeables). Il est présent notamment dans les aimants des turbines des éoliennes, mais aussi et surtout dans les cathodes des batteries lithium-ion et des batteries à hydrure métallique de nickel employées dans les véhicules électriques ou hybrides. Le cobalt est un élément métallique naturel gris et dur. Cet élément est utilisé dans de nombreuses applications industrielles sous forme de métal ou de composés (oxydes, sulfate, sulfure, chlorure).

Il entre notamment dans la composition d'alliages résistants utilisés dans les industries électrique, aéronautique et automobile, d'aimants permanents, d'outils de coupe, d'alliages chirurgicaux (prothèses), de fertilisants agricoles et d'additifs alimentaires pour animaux. Le cobalt a la particularité d'avoir un point de fusion élevé et de conserver sa résistance ainsi que ses propriétés magnétiques même soumis à de fortes températures. Cela en fait donc un élément incontournable pour de nombreux domaines stratégiques. Et c'est pour cette raison que les projets dans le domaine de l'extraction du cobalt se multiplient et se renforcent. À titre d'exemple, en Zambie, la firme Jubilee Metals met en œuvre depuis quelques mois une stratégie en deux volets pour devenir un important producteur de cobalt. Sa raffinerie a livré ses premiers produits de carbonate de cobalt pour l'exportation. C'est l'annonce faite, le mardi 22 novembre, par l'entreprise qui précise qu'elle est désormais en mesure de livrer mensuellement 50 tonnes de cobalt métal.

Une montée en puissance devrait ensuite permettre de passer à 100 tonnes chaque mois, soit une production annuelle de 1 200 tonnes de cobalt métal. La vente de la production devrait, par ailleurs, débuter en décembre 2022. On sait, en outre, que l'extraction du cobalt reprend aux États-Unis, après 30 ans de pause. En effet, le métal n'était plus produit sur le sol américain depuis 1994. Après de vives critiques sur l'extraction du cobalt dans certains pays d'Afrique (travail des enfants, problèmes de sécurité,... ), les constructeurs automobiles cherchent à ne pas dépendre trop fortement du métal de cette provenance. Et le gouvernement américain a adopté une série de mesures incitatives pour relancer la filière.

La RDC domine toujours les débats

Mais, jusqu'ici, la République Démocratique du Congo (RDC) est considérée comme le leader mondial du cobalt. Les compagnies minières opérant dans le cobalt dans ce pays prévoient une production de 100 000 tonnes pour 2022. Ces projections résultent des dernières performances réalisées par les opérateurs de la filière au cours des huit derniers mois de l'année en cours et qui ont permis aux entreprises, en majorité chinoise, de réaliser une production de 80 752 tonnes. Selon le rapport statistique de la Banque centrale du Congo d'octobre, entre janvier et août 2021, elles ont réalisé 59 876 tonnes de cobalt, soit une hausse de plus de 20 000 tonnes en glissement annuel.

Tout au long de l'année 2021, le premier producteur et exportateur de cobalt au monde avait produit au total 93 011 tonnes de cobalt. Une performance constante ces 5 dernières années au cours desquelles le pays a vu sa production de cobalt culminer à plus de 110 000 tonnes. La même source renseigne, ce 15 novembre, que les industries minières basées dans le pays ont produit 97 796 tonnes de cobalt au cours de la période comprise entre janvier et octobre 2022.

Le mois le plus prolifique de l'année en cours reste le mois de mai où une production de l'ordre de 12 217 tonnes a été réalisée. À savoir qu'à Madagascar, Ambatovy exploite depuis 2014 une mine disposant d'un potentiel de production de 5 600 tonnes de cobalt raffiné. La production bien repris ses activités après des mois de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. La compagnie, active dans la région d'Alaotra Mangoro, a vu sa production croitre progressivement. En 2017, la compagnie avait fixé comme objectif de produire 4 100 tonnes de cobalt. L'année dernière, la production s'est située à environ 2 111 tonnes.