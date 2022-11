Ile Maurice: Tente bazar - Pas de Black Friday pour les légumes

"Impossible de faire des promotions dans le cadre du Black Friday. La situation ne permet pas une baisse des prix des légumes", déclarent les planteurs et les maraîchers que nous avons sollicités. Alors qu'au niveau de la quantité, les produits se font plus rares, les revenus des planteurs sont en constante baisse, avec une production qui s'amoindrit de jour en jour à cause de la sécheresse.

Kreepalloo Sunghoon, président de la Small Planters Association (SPA), fait le point : "Les magasins vont principalement mettre des produits qui sont restés en promotion afin d'écouler le stock. Mais en ce qu'il s'agit des planteurs, la récolte est écoulée en deux jours. Outre, les revenus qui ont été drastiquement réduits car la production est de plus en plus amoindrie, c'est plus probable que les grandes surfaces soient dans cette situation." Cependant, il y aurait eu des prix exceptionnels du côté des planteurs si les légumes étaient en abondance, fait-on comprendre.

Krit Beeharry, porte-parole de la plateforme "Planteurs des îles", abonde dans le même sens. "La situation est compliquée. Les planteurs participent normalement. Il est possible que ceux qui vendent directement aux grandes surfaces revoient légèrement leur prix et que les produits soient vendus presqu'au prix acheté."

Les prix de certains légumes augmenteront davantage, selon beaucoup, soit d'environ 5 %, alors que le prix du giraumon et de la carotte sera inchangé. Toutefois, au niveau des grandes surfaces, une baisse des prix est notable dans certains points de vente pour ce week-end, à l'instar de la tomate qui passe de Rs 69 à Rs 54, et du giraumon de Rs 24 à Rs 16 pour 500 g.