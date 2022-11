Ile Maurice: MBC - Le plan de retraite volontaire passe mal

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a signifié son intention de réduire son personnel. La stratégie choisie : proposer un "Voluntary Retirement Scheme" (VRS). Ce plan de départ à la retraite se fera sur la base du volontariat. C'est lors de deux réunions, hier, que les deux formules proposées ont été élaborées: celle à l'attention de ceux qui ont entre 55 ans et 60 ans, et l'autre pour ceux âgés de plus de 60 ans. Toutefois, ce VRS n'empêche pas une collaboration future entre les deux parties, et les intéressés ont jusqu'au 31 décembre pour se manifester.

Ce n'est pas la première fois que la MBC propose un VRS à ses employés ayant au moins 30 ans de service. Pour elle, c'est un moyen d'alléger la masse salariale tout en allant dans le sens des recommandations du rapport du Public Sector Efficiency Bureau qui avait pointé du doigt ses recrutements, nominations et autres dysfonctionnements. À savoir que La MBC compte environ 700 employés et au vu de la masse salariale qui pèse lourd, le VRS s'avère l'option la plus viable. La MBC a toujours été décriée par les opposants au pouvoir non seulement pour ses couvertures en faveur du gouvernement en place mais également par rapport aux recrutements et promotions allégués des proches du pouvoir.

Le couperet est désormais tombé avec le VRS. Concrètement, ceux qui opteront pour ce plan d'ici la date butoir du 31 décembre devront partir à la retraite au plus tard en mai 2023. Ces derniers devront signifier leur intention de partir par l'envoi d'un courrier à cet effet. La MBC acceptera la demande ou se prononcera contre si les services de l'employé sont toujours requis. Elle pourra également proposer un contrat freelance à certains nouveaux retraités.

Employés lésés ?

La première formule qui est proposée se réfère à ceux qui sont âgés entre 55 ans et 59 ans. Ils pourront toucher un maximum de 25 mois de salaire, montant calculé sur le dernier, en sus de Rs 500 000. C'est sans compter le lump sum calculé par la SICOM selon leur choix d'option. Selon notre source, si un employé touche Rs 70 000 par mois, en plus du lump sum, il touchera une pension de Rs 35 000 par mois. En revanche, la deuxième formule concerne les employés de 60 ans et plus, qui auront deux mois de salaire par année de service restante et la somme de Rs 300 000, sans compter le lump sum, les passages benefits existants, les sick leaves, les casual leaves et les vacation leaves qui seront remboursés. Selon nos informations, ceux qui ont plus de 60 ans seront lésés. Beaucoup ont le sentiment d'avoir été ciblés dans cet exercice. Ils sont une centaine à être âgés de plus de 55 ans et certains se demandent si ce n'est pas un moyen de les écarter de promotion ou d'autres opportunités.

Un des rares employés satisfaits s'est confié à l'express : "Cette offre tombe à pic car, après 32 ans à la MBC, je peux partir à la retraite. Je devais attendre 65 ans pour le faire." Nous avons interrogé le directeur général de la MBC, Anooj Ramsurrun après les réunions. Selon lui, c'est une décision prise dans l'intérêt de la MBC du fait que la redevance n'a pas été révisée depuis 2013. "La MBC accusera le coup sur ses comptes vu qu'il faut financer ces départs. Nous avons besoin de redynamiser la MBC avec plus de productivité, avec des jeunes dont le salaire ne va pas être une contrainte. Sur le long terme, la MBC en sortira gagnante." Il concède qu'une vingtaine de personnes ont déjà signifié leurs intentions d'accepter le plan de VRS.

L'express a également contacté le Chairman du board de la MBC, Premode Neerunjun, sur le plan VRS. Il nous a déclaré : "Je ne peux pas me prononcer sur une décision interne de la MBC."

Match Pays de Galles - Iran: bug en direct

De nombreux téléspectateurs n'ont pu assister à une partie de la rencontre entre le Pays de Galles et l'Iran. Cette rencontre comptant pour la deuxième journée des matchs de poule pour la Coupe du Monde a été perturbée à cause d'un problème technique. Nous avons demandé à la MBC quelle en est l'origine. Une source autorisée parle d'un problème à la source, soit la MBC ne pouvait capter les images et le son depuis le signal de la New World TV. Les quatre autres chaînes mises en place avaient aussi cet écran multicolore. D'ailleurs aussitôt le problème connu, une annonce a défilé durant plusieurs minutes et après de longues minutes, la diffusion du match a été rétablie.