Ile Maurice: Hippisme - Triple Fate Line sans opposition

Il était attendu au poteau. Triple Fate Line n'a pas déçu. Il a signé un succès des plus faciles dans un champ aux abois.

Précédons par éliminations. Lickerio n'a pas encore confirmé à ce niveau. Nourbese a fait un peu n'importe quoi cette saison. Et Marauding a été décevant la dernière fois. Il fallait, donc, forcément prendre en confiance Triple Fate Line. Encore plus si on se base sur sa course du 23 octobre dans un Groupe 1 face à Frosted Gold et Colour My Fate.

La victoire a été facile. Il est bien sorti, faisant quelque peu travaillé Lickerio avant de le laisser partir. A l'arrière, Marauding était en 'one-off'. Nourbese suivant le tout de l'arrière. Ce dernier est le seul à avoir été correcte sur la fin. Triple Fate Line, lui, devait vite ajuster le meneur Lickerio en ligne droite finale avant de le déposer sur place. La victoire a été nette et sans bavure. Shyam Hurchund peut s'estimer heureux !

Noble Trip a prouvé que sa déconvenue de la dernière fois n'était qu'une parenthèse. Il a confirmé ses bonnes dispositions au training en s'adjugeant la 7e épreuve. Andre Luiz Da Silva a bien conservé son cheval, car il y avait des appréhensions sur sa tenue.

L'épreuve d'ouverture a souri à l'écurie Ruhee. Cette formation s'est partagé les deux premières places. Wilde World et Big Smoke ont été premier et dauphin. Reste qu'une enquête sera ouverte sur la monte de l'apprenti Roy, en selle sur Big Smoke. On peut, en effet, reprocher au cavalier d'avoir été trop distancé, même si, plus loin, en ligne droite, ce n'est pas forcément de sa faute si son cheval s'est précipité vers les barres. Cet écart de Big Smoke lui a fait perdre deux foulées face à Wilde World, lequel abusait de la largeur de la piste.

Le clan Narang a ramené sa petite victoire dans la 2e avec Crazy Charlie. Ce dernier double la mise après un récent succès en B31. Cette course a été entachée par la monte scandaleuse de José Da Silva sur Edge Of The Sun. Reste à savoir quelles étaient ses instructions de son entraineur pour cette course. La course folle des meneurs aura permis aux finisseurs de briller. Merci José Da Silva !

Balouchi a gagné comme prévu dans la 3e épreuve. Une fois devant, il n'a pas été repris. Ce cheval, faut-il le souligner, a tout juste rejoint l'écurie Rameshwar Gujadhur en provenance de l'établissement Ruhee.

Travellin Man a fait mouche dans la 4e course. Le cheval baissait de catégorie. L'unité entrainée par Ricky Maingard a fait tout le trajet en " one-off " avant de tourner en premier dans le dernier tournant. Ce sera le premier succès de Travellin Man chez nous en 16 sorties.

Preetam Daby a pu savourer une victoire avec Bless My Path dans la 5e. De quoi l'apaiser quelque peu après la parodie de course ou son protégé Short Cut a été tout bonnement torpillé par le jockey José Da Silva. La lutte, histoire de revenir à la 5e course, a été jusqu'au bout avec un Tsitsikamma Dance bien dangereux.

Petit surprise dans la dernière avec le succès de Charleston Hero. Il faut reconnaître que cette épreuve était ouverte mais de là à ce que soit Charleston Hero... Bien que plus tout jeune, il a pu résister jusqu'au dernier moment au retour de Memphis Mafia.