Ile Maurice: Jennifer Barbaray - "Faire du bien-être et de l'inclusion au travail la priorité des entreprises"

Great Place To Work®, société américaine fondée dans le but d'aider les sociétés privées comme les corps parapublics à mettre notamment en place un environnement de travail plus inclusif et à améliorer leurs performances, est présente depuis 2016 à Maurice. Cette année, elle a décidé de se structurer davantage avec l'ouverture d'un bureau. Jennifer Barbaray, la Country Manager, parle de l'importance pour les entreprises d'obtenir le label "Great Place To Work®" et les avantages pour leurs employés.

Qu'est-ce que le label Great Place To Work® et d'où est-il originaire ?

Great Place To Work® a été fondé aux Etats-Unis en 1992 et est la référence mondiale en matière d'expérience collaborateur. Les réponses de plus de 100 millions de salariés interrogés à travers 100 pays au monde ont permis de déterminer ce qui définit une expérience collaborateur de qualité. Au cœur de cette réussite, une notion clé : la confiance ; sur laquelle a été fondée une méthodologie unique, permettant d'aider les organisations à créer un environnement de travail inclusif, à piloter leur stratégie RH et à améliorer leur performance. Des organisations où il fait bon travailler sont distinguées grâce à cette certification et à la publication annuelle de notre Palmarès Best Workplaces.

Sur quels critères Great Place To Work® se base pour accorder l'accréditation ?

Les sociétés qui souhaitent être certifiées doivent obtenir au moins 65 % de réponses positives au Trust Index© et avoir rempli le Culture Brief, qui est un questionnaire quantitatif descriptif de l'entreprise. Le Trust Index© contient 59 questions fermées, envoyées à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, scindées en cinq composantes de confiance que sont l'appartenance/ fierté, la camaraderie, le respect, la crédibilité et l'équité; un minimum de participation est requis afin que les résultats soient statistiquement représentatifs.

Qui accréditez-vous ?

Nous pouvons accréditer autant des entreprises privées que des corps parapublics. Nous avons deux catégories distinctes, celle des entreprises de 10 à 49 collaborateurs et celles de plus de 50 collaborateurs et où les réalités diffèrent.

Depuis combien de temps ce label est-il présent à Maurice ?

Le label Great Place To Work® Mauritius a été créé en 2016. Il s'est appuyé sur la structure française, dans un premier temps, afin d'approcher le marché mauricien. Rapidement, l'intérêt est devenu palpable, les relations ont commencé à se tisser avec des sociétés de tous secteurs, les petites et moyennes entreprises et les conglomérats, et le besoin s'est fait sentir d'y ouvrir un bureau. C'est chose faite cette année en 2022 : Great Place To Work® Mauritius a ouvert son bureau indépendant, qui dispose d'une équipe d'experts entièrement dédiée aux organisations locales.

Quel a été l'intérêt de Great Place To Work® à s'installer à Maurice, d'autant plus que le marché est petit ?

L'île Maurice est un des pays les plus dynamiques de l'océan Indien, avec un vivier d'organisations de toutes tailles, engagées dans tous les secteurs ; ce qui contribue à en faire une terre d'innovation. L'enjeu aujourd'hui est de pouvoir accompagner les entreprises mauriciennes pour qu'elles placent la question du bien-être au travail et de l'inclusion au centre de leurs priorités. Notre implantation à Maurice nous permettra plus de proximité avec les Mauriciens et leurs entreprises afin de mieux comprendre les spécificités de leurs problématiques, tout en leur apportant notre expérience. Nous caressons le rêve de faire de l'île Maurice, une référence en termes de qualité de vie au travail et d'expérience collaborateur dans la zone de l'océan Indien. Ensuite, pourquoi ne pas rayonner de Maurice sur l'océan Indien ?

Combien d'entreprises mauriciennes ont-elles été accréditées jusqu'ici ?

Environ une trentaine de sociétés sont déjà certifiées.

Quels sont les avantages d'être accrédités Great Place To Work® et en quoi ce label bénéficie-t-il aux employés d'une entreprise l'ayant obtenu ?

En étant certifiées Great Place To Work®, les entreprises ont l'opportunité d'attirer plus de talents grâce au développement de leur marque employeur, qui prend de la valeur. Cette certification leur permet de retenir leurs employés en leur garantissant une expérience collaborateur d'exception et un sentiment de fierté et d'appartenance. La certification permet à l'entreprise de se situer à un moment dans le temps et à travailler en amélioration continue. Il offre un réel baromètre à l'entreprise, qui désire donner une voix à ses collaborateurs et à continuellement améliorer sa qualité de vie au travail. Côté employé, il est clair que cette accréditation peut faire pencher la balance dans le choix d'une entreprise lors d'un recrutement.

Quelle est l'importance d'un tel label à l'ère post pandémie du Covid-19 ?

Les aspirations des employés ont changé après la pandémie du Covid-19. Être certifiée signifie clairement que l'entreprise souhaite évoluer avec son temps. Considérer des méthodes de travail hybrides, être à l'écoute des besoins des employés, leur faire confiance sont d'autant de considérations qu'on ne peut plus écarter aujourd'hui. Le label vient également rassurer sur des secteurs dont l'image de stabilité a été écorchée pendant la pandémie. Les employés ne recherchent plus uniquement une rémunération mais des entreprises ayant une mission, des valeurs, une identité affirmée, en d'autres termes, une entreprise qui leur ressemble, qui sait où elle va et qui a une image stable