Ile Maurice: Convocation de Taslima Valayden par la HRD - Une perte de temps ?

Visiblement peu satisfaite de la sanction infligée à Taslima Valayden par le Mauritius Turf Club (MTC), la Horse Racing Division (HRD) a enclenché une procédure visant à faire paraître celle-ci devant ses instances. Est-ce une perte de temps ? "Oui !" estime Taslima Valayden. Elle n'a non seulement aucun devoir de parution devant l'instance en question mais aussi toute éventuelle parution en vue d'une sanction sera en contravention avec la clause de double incrimination garantie par la Constitution.

Taslima Valayden n'est pas sortie de l'auberge. Souvenonsnous de l'incident ayant mis en lumière la querelle qui couvait depuis un moment déjà entre elle et Jean-Michel Lee Shim. Le retour gagnant de Frosted Gold dans le Barbé cette saison avait donné l'occasion à Taslima Valayden de s'en prendre verbalement au magnat des jeux. Jonchée sur le balcon du MTC, les invectives ont plu ce jour-là.

Convoquée initialement devant un comité disciplinaire du MTC, Taslima Valayden est suspendue pour trois journées lorsque la MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL) est aux affaires. Une décision collective des administrateurs du club après avoir pris connaissance du rapport dudit comité disciplinaire.

Reste que la HRD ne semble pas être amplement satisfaite de la sanction. Ce qui, entre autres, pourrait expliquer la convocation renouvelée, cette fois, devant ses propres instances. Une convocation qui, selon un homme de loi proche du MTC,"surprend". Cela, dans la mesure où la HRD "sait pertinemment" que Taslima Valayden n'a aucun devoir de se présenter devant la HRD. Elle n'a pas de "Personal Management Licence" (PML), n'étant plus propriétaire de chevaux.

Dans une lettre envoyée à Riyaz Khan, alors "chief stipe", Taslima Valayden écrit que l'enquête en question est un "organised sham". Elle fera part de son "apology to my club the MTC, not because of what I said to the address of Jean-Michel Lee Shim, but because it was done within the precincts of the Mauritius Turf Club".

De plus, ajoute un autre proche de Taslima Valayden, le principe de double incrimination entre en jeu. Il est établi, selon la Constitution - L'article 10 (5) -,qu'une personne ne peut être condamnée deux fois pour la même infraction. Le cas de Nishal Teeha, accusé de tricherie pour sa monte sur Mr Brock en 2012, confirme la position légale mauricienne sur ce sujet.

Pourquoi alors une telle décision de la part de la HRD ? Car, commente-t-on dans les rangs desValayden, "la HRD sait forcément que cette enquête est contestable". Justement, les rumeurs courent à l'effet qu'on souhaiterait ne pas vivre les "mêmes problèmes que lors du Barbé ce dimanche".

A noter que Frosted Gold sera aligné demain dans la Coupe d'Or.