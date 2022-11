Ile Maurice: L'Intercontinental Trust Ltd et son patron Ben Lim décrochent de prestigieuses distinctions

Il ne tenait pas en place en ce mercredi 23 novembre dans le cadre enchanteur du Vivea Business Centre de St Pierre, témoin de la capacité de l'industrie sucrière à se ré-inventer face aux défis socio-économiques de ce pays. L'ambiance était trop envoûtante avec, entre autres animations musicales, la prestation du groupe de ségatiers Alalila, capable de faire se lever de son fauteuil le plus récalcitrant des spectateurs pour se laisser entraîner par ce rythme dont seul le séga a le secret. Celui dont on parle, c'est Ben Lim, le Chief Executive Officer de l'Intercontinental Trust Ltd, un Management Company, ces intermédiaires indispensables avec les investisseurs étrangers qui veulent choisir Maurice comme base de lancement de leurs opérations dans le secteur mauricien des services financiers.

S'il y a vingt ans Ben Lim avec son Intercontinental Trust Ltd était un parfait inconnu tant dans le secteur mauricien des services financiers que hors de nos frontières, en 2022, ce n'est plus le cas. Il vient de permettre à ce secteur au niveau local de monter d'un cran sa visibilité aux yeux de la communauté internationale après que son entreprise, l'Intercontinental Trust Ltd, et lui-même aient respectivement décroché l'édition 2022 du Corporate Financial Advisor Award et la version 2022 de l'Individual Decade Award. On comprend mieux la joie de Ben Lim dans ce cadre festif que Daroona Moothoosamy, Head of Business Development and Marketing, et son équipe ont préparé depuis plusieurs semaines.

Dans la salle, une trentaine d'employés, et le reste des convives, ce sont tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la réussite de Bem Lim.

Il s'agit de distinctions qui tombent à point nommé. 2022 est, en effet, l'année où le secteur mauricien des services fête ses 30 ans d'existence, et l'année où la juridiction a lavé son honneur aux yeux de la communauté internationale, la dissociant de tout lien avec le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.

"Je suis fier", devait dire Ben Lim, "que je suis toujours actif dans ce secteur depuis sa création." Il a tellement de choses à dire qu'il ne lui reste plus qu'à consigner tout cela dans un livre.

Il était de taille l'hommage que Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers, a rendu à l'endroit de Ben Lim. "Je ne peux", a-t-il déclaré, "résister à la tentation de lui tirer mon chapeau, vu que cet enfant du pays a su puiser de ses ressources les forces voulues pour définir son devenir et celui de son pays à partir de rien. Le résultat a été à la hauteur de la nature et de la qualité des investissements qu'une telle initiative a nécessités:en l'espace de deux décennies, Ben Lim a su construire une réussite qui a non seulement brillé sur son entreprise mais qui a eu des répercussions positives en dehors des limites de nos frontières."