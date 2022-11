Algérie: Campagne labours-semailles - Des commissions d'encadrement dépêchées dans toutes les wilayas

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a fait savoir, samedi à Alger, que des commissions d'encadrement des opérations labours-semailles de la saison 2022-2023 seront dépêchées dans toutes les wilayas du pays dans les semaines à venir en vue de garantir le rendement de la filière céréale.

Le ministre s'exprimait à l'occasion du 48e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), célébré à l'Institut national de Recherche agronomique d'Algérie (INRAA) sous le thème "notre sécurité alimentaire, une garantie pour notre souveraineté nationale".

M. Henni a mis en avant, à cet égard, la détermination du secteur d'augmenter la production céréalière, tous types confondus, à l'instar des blés dur et tendre en plus de l'orge, à travers l'amélioration du rendement à l'hectare, l'affectation d'une surface de 3 millions d'hectares pour cette filière stratégique et l'encadrement de l'opération en dépêchant des commissions dans l'ensemble des wilayas concernées.

Le ministre a également évoqué l'opération de collecte des données relatives aux exploitations agricoles destinées à la céréaliculture, soulignant que l'objectif de cette opération était de s'assurer des surfaces cultivées, soulignant l'utilisation, pour la première fois, de moyens technologiques de pointe, à l'instar des drones pour la vérification des données déclarées.

Il s'est également félicité de la coordination entre le ministère et l'Union à tous les niveaux, pour améliorer la production notamment dans les filières stratégiques à savoir les céréales, les légumineuses, les industries agroalimentaires et les viandes rouges, et ce, en vue de réduire les importations et d'atteindre l'autosuffisance de ces produits sur le moyen terme.

Dans ce cadre, il a relevé le bond "qualitatif" réalisé par le secteur grâce au soutien et à l'accompagnement de l'Etat permettant de couvrir 75% des besoins alimentaires.

Dans le même sillage, M. Henni a rappelé les efforts consentis par les pouvoirs publics, et à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en termes de soutien et d'encouragement des agriculteurs pour doubler la production nationale notamment des céréales.

De son côté, le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a évoqué les défis relatifs à l'eau dans l'agriculture et le développement rural, soulignant le rôle de son secteur dans la mise en œuvre de la stratégie de l'Etat visant à réaliser la sécurité hydrique en instaurant un équilibre dans la disponibilité de l'eau au niveau national à travers les grands transferts d'eau à partir des régions à forte disponibilité vers celles qui manquent de cette ressource vitale, et ce, dans le cadre de la solidarité hydrique.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a annoncé la contribution de son secteur à la promotion et le renforcement de la sécurité alimentaire à travers le lancement de projets d'aquaculture intégrée à l'agriculture.

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a mis l'accent sur l'importance accordée par son secteur à l'agriculture et au développement rural, mettant en exergue le rôle du secteur dans la protection de la biodiversité et le développement durable à travers l'investissement dans les systèmes écologiques naturels à forte valeur ajoutée devant contribuer au développement rural, à créer de postes d'emploi et à réaliser des bénéfices à la population locale.

De son côté, le secrétaire général (SG) de l'UNPA, Abdelatif Dilmi, a salué les efforts déployés par le Président de la République en vue d'ériger l'agriculture en locomotive de l'économie nationale, et substituer les importations par la production nationale.

M. Dilmi a mis en exergue les décisions du Président de la République, à savoir l'augmentation du prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs, l'augmentation des subventions des engrais, l'autorisation de l'importation des machines d'occasion et la diversification de l'utilisation de l'électricité, en particulier dans les domaines de la production agricole.

Il a souligné la nécessité de réaliser la sécurité alimentaire en mettant en œuvre le plan de l'Etat visant à substituer les importations des produits agricoles, en particulier des céréales et des produits de large consommation, indiquant que le secteur a réalisé des progrès notables dans de nombreuses filières, ce qui a permis de réduire le manque de certains produits alimentaires, notamment celles de large consommation, et surtout les céréales.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, du ministre de de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, ainsi que des diplomates.