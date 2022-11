Afrique: Groupes A et B | 2e journée - Dur apprentissage pour le Qatar

Le Sénégal est de retour, le pays hôte est hors-circuit.

Tous les deux ont déjà grillé un joker et n'avaient donc plus de marge d'erreur en se produisant hier après-midi dans le cadre de la 2e journée du groupe A. Défaits en tout début d'aventure, et donc dos au mur, Qataris et Sénégalais entendaient forcément rebondir lors de leur opposition. Et ce seront les " Lions de la Teranga " qui trouveront la faille, avant la pause, Boulaye Dia profitant d'un cafouillage dans la défense qatarie pour tromper le portier adverse d'un tir à ras de terre. Scénario idéal pour le coach Aliou Cissé et silence assourdissant côté fans des " Bordeaux " à Thumama Stadium. Par la suite, le Qatar ne sera pas au bout de ses peines puisque Diedhiou double la mise pour le Sénégal, alors que Bamba Dieng enfoncera le clou plus tard, même si entre-temps, Muntari aura réduit la marque et entretenu le mince espoir... Le Sénégal est de retour, le pays hôte est hors-circuit.

Résistance maximale de l'Iran !

A son tour, après la débâcle face à l'Angleterre, le " Team Melli " reprend la main face aux " Dragons " Gallois et se relance au sein du groupe B. Après le Japon et l'Arabie Saoudite, c'est au tour de l'Iran de détromper les pronostics et de jouer un vilain tour aux Gallois de Gareth Bale. Au final, l'Iran s'impose (2-0) grâce à deux buts en fin de partie. Une victoire amplement méritée tant l'πIran s'est livré lors de ce match. ... Ce faisant, pour revenir au groupe A, après un succès chacun de son côté, les Pays-Bas et l'Equateur se retrouvaient hier après-midi en deuxième journée de cette phase de poules du Mondial au Khalifa Stadium.. Hier donc entres les hommes de Louis Van Gaal et ceux de Gustavo Alfaro, l'on était curieux de connaître les plans des uns et des autres : prudence mesurée ou surprendre d'entrée ? L'on n'a pas mis longtemps pour en savoir davantage, avec déjà un missile payant de Cody Gakpo, coté Batave, d'entrée de jeu. Par la suite, de retour de pause, l'Equateur reprend ses esprits et remet les pendules à l'heure par Enner Valencia bien avant l'heure de jeu. Au final, " Oranges " et " Tri " se neutralisent, gardent la main, mais les " Lions de la Teranga " sont désormais en embuscade, à l'affût et prêts à bondir. Qui sera finalement " l'alpha " du groupe A ? Réponse à l'issue des matchs de la 3e journée.

Résultats :

Gr B : Pays de Galles - Iran (0-2)

Gr A : Qatar - Sénégal (1-3)

Gr A : Pays-Bas - Équateur (1-1)