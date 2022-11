Algérie: Mascara - Levée du gel sur le projet de réalisation du Musée national de l'Emir Abdelkader

MASCARA — La Ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, samedi à Mascara, la levée du gel sur le projet de réalisation du Musée national de l'Emir Abdelkader dans cette wilaya.

Au cours d'une rencontre avec la presse, en marge de sa visite à l'arbre emblématique d'El Derdara, dans le cadre de la cérémonie de commémoration du 190e anniversaire de la première allégeance à l'Emir Abdelkader, la ministre a déclaré que, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il a été convenu avec les services financiers de lever le gel sur le projet de réalisation du Musée national du fondateur de l'Etat algérien moderne.

A ce propos, elle a ajouté que l'étude de ce projet est achevée et que sa réalisation débutera au cours de l'année prochaine. L'opération du choix du terrain approprié pour cette installation sera effectuée en coordination avec le wali de Mascara.

D'autre part, Mme Mouloudji a annoncé qu'une opération sera lancée, au début de l'année prochaine, en vue de la réhabilitation, de l'aménagement et de la restauration de la Mosquée de l'Allégeance dans la ville de Mascara, et ce dans le cadre du programme sectoriel.

Lors de son allocution à l'occasion de sa visite au site de l'arbre "Derdara", qui a vu le premier serment d'allégeance à l'Emir Abdelkader, la ministre a mis en exergue la symbolique de l'allégeance au fondateur de l'Etat algérien moderne sous cet arbre.

Par ailleurs, dans le cadre de ces cérémonies, la ministre a également visité la Maison de Commandement, le tribunal de l'Emir et la Mosquée de l'Allégeance. Elle a aussi donné le départ d'une caravane de jeunes aux besoins spécifiques qui sillonnera les sites historiques liés à l'Emir Abdelkader, ainsi que diverses expositions mettant en lumière le parcours de la lutte du fondateur de l'Etat algérien moderne.

Elle a également pris part à diverses activités artistiques et culturelles, en plus de superviser une cérémonie d'hommage rendu à des membres de l'Assemblée populaire de wilaya de Mascara, Alger, Tiaret, Oran et Saïda.

Mme Mouloudji a supervisé l'inauguration de la bibliothèque urbaine "Cheikh Daho Kassimi El-Taqari ", au niveau du pôle urbain de la commune de Matmor.

La Ministre poursuit sa visite dans la wilaya de Mascara dans le cadre de ces cérémonies en visitant la Zmala de l'Emir Abdelkader dans la commune de Sidi Kada et la zaouïa de "Sidi-Mahieddine" dans la commune de Guetna, la ville natale de l'Emir, où se dérouleront diverses activités religieuses, en plus de visiter diverses expositions sur cet événement historique et assister à un concert musical organisé par l'association de wilaya de la jeunesse de la musique "El-Maghdiria".

Elle supervisera aussi l'hommage qui sera rendu à des adhérents de l'association de wilaya de la jeunesse pour la musique "El-Maghdiria" et ceux de l'association des activités de la jeunesse de l'avenir, ainsi qu'à la remise d'attestations d'insertion au profit des bénéficiaires de contrats d'insertion professionnelle et sociale travaillant dans le secteur de la culture et des arts de la wilaya.