Algérie: Rebiga insiste sur la protection des hauts faits de l'Emir Abdelkader

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'impératif de protéger les hauts faits de l'Emir Abdelkader et des autres héros de sa trempe, à l'effet de préserver la mémoire nationale et transmettre leur message aux générations futures.

Présidant une conférence sur l'allégeance à l'Emir Abdelkader, le ministre a déclaré:" Il est de notre devoir aujourd'hui de se pencher sur la protection des hauts faits de l'Emir Abdelkader El Djazairi et des autres héros de sa trempe de notre grand pays en vue de préserver leur mémoire et veiller à transmettre leur message aux futures générations".

Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de "rendre hommage à leur mémoire à chaque occasion et de vulgariser leurs exploits à travers des études académiques approfondies et la réalisation de grandes œuvres sur ces personnalités", a-t-il soutenu.

Après avoir évoqué le parcours du fondateur de l'Etat algérien moderne, le ministre a indiqué que les militants et les moudjahidine "ont épousé ses principes et suivi son chemin jalonné de sacrifices, et ce durant la glorieuse guerre de libération qui a affranchi le peuple des chaînes de l'oppression et de la tyrannie et recouvré la souveraineté nationale".

L'Emir Abdelkader, poursuit le ministre, était "un leader du djihad et de la résistance, un symbole de la pensée et de la culture et un pôle du soufisme et du savoir".

A l'occasion de cette conférence abritée au Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954, coïncidant avec la commémoration du 190e anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader, un hommage a été rendu au défunt moudjahid et historien Yahia Bouaziz ainsi qu'à Zhour Boutaleb en sa qualité de représentante de la Fondation de l'Emir Abdelkader.