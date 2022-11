Soudan: Equipe d'experts pour implémenter la résolution (1591/2005) rencontre des responsables du Ministère de Justice

Khartoum — Le Représentant du Ministère de la Justice au sein de la Coordination Nationale pour la Résolution 1591 du Conseil de Sécurité, le Conseiller Général Ayesha Abdul-Majid Imam, a rencontré Samedi l'équipe d'experts pour le Soudan, qui a été établie conformément à la résolution 1591/2005.

La visite de l'équipe vient dans la mise en œuvre de son mandat de surveillance pour l'implémentation des mesures imposées par le Conseil de Sécurité (embargo des armes, interdiction de voyager et gel des avoirs), y compris la surveillance de toute violation du système de sanctions, étant donné qu'ils sont chargés d'évaluer le progrès fait dans la réduction des violations de l'embargo sur les armes par toutes les parties, d'enquêter sur tous les moyens de financement des groupes armés au Darfour, de lever les obstacles au processus politique, de faire face aux menaces à la stabilité au Darfour et dans la région, et aux violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, y compris les attaques contre les civils, et de fournir les informations sur les individus et les entités qui remplissent les critères d'inscription stipulés au paragraphe 3 -c de la résolution 1591 - 2003.

L'équipe d'experts a été informée lors de la réunion du rôle joué par le Ministère de la Justice sur les questions liées au mandat du groupe d'experts, conformément à l'axe de l'administration de la Justice comme l'une des priorités les plus importantes de la période de transition, moyennant la mise en œuvre des réformes juridiques et institutionnelles conformément au paragraphe (8) du document constitutionnel, afin de renforcer les droits de l'homme et le système judiciaire, d'assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire, la règle de la loi et l'engagement aux questions de justice en général et de justice transitionnelle en particulier.

La délégation a été informée de la situation de la mise en œuvre du plan national pour la protection des civils en ce qui concerne les activités qui ont été fixées dans le cadre du plan du Ministère de la Justice.

Il a été fait allusion aux défis rencontrant le Soudan dans l'accomplissement de ses obligations internationales, qui limitent la performance de son rôle pour la mise en œuvre de ces engagements, en particulier la grave crise économique dont souffre le Soudan.