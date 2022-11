Ile Maurice: En raison de "brebis galeuses" - Les Avengers réclament la dissolution de l'ADSU et de la SST

Les membres des Avengers, en l'occurrence Mes Rama Valayden, Rouben Mooroongapillay, Akil Bissessur, Steven Sauhoboa, Anoup Goodary et Sanjeev Teeluckdharry se sont réunis au bureau de Me Valayden hier pour évoquer le sujet d'actualité ces jours-ci, soit le Drug planting par, allèguent-ils, certains policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et certains de ceux de la Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST). Ils réclament la dissolution ces unités où ils estiment qu'il y a "des brebis galeuses qui opèrent".

Me Valayden a expliqué le Drug planting. "Sur la vidéo prise sur le DVR d'Attock, on voit des policiers qui font du Drug planting chez ce dernier. Les vidéos démontrent clairement comment ils travaillent sur le terrain quand ils font cela. Il est temps de mettre de l'ordre dans le système de la police, surtout au niveau de l'ADSU et la PHQ SST. L'enquête sur l'ADSU de Rose-Hill et la Striking team doit avoir lieu. Il faut suspendre les policiers impliqués et un comité disciplinaire doit être institué."

Les ambassadeurs des pays européens, souligne-t-il, commencent à s'intéresser à ce qui ce passe dans l'île, avec autant de cas non-résolus. Me Goudary a expliqué que les institutions n'opèrent plus comme il le faut. "En 2022, Maurice mérite mieux comme institutions indépendantes, que ce soit pour le poste de commissaire de police, le responsable de l'ICAC et celui de l'IPCC." Il pense qu'il y a un dysfonctionnement. "Le commissaire de police n'a pas pris de décision dans le cas d'Attock par rapport aux policiers qui ont fait du Planting chez ce dernier. Il n'y a eu aucune suspension. Il n'est pas en train d'agir."

Il fait un appel au Premier ministre. "Be on the right track of the history. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de créer des unités dans la police qui feront un sale boulot." Il ajoute qu'il est temps de venir avec une Police and Criminal Justice Act pour régir le comportement des policiers dans les enquêtes et préciser le rôle des avocats et comment ils doivent avoir accès à leurs clients.

Me Bissessur demande à ce que les policiers qui font du Planting chez une personne soient aussi traduits en justice. "S'ils ont le cran de mettre de la drogue chez vous, demain, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver chez vous ? Un cadavre ?"

Me Sauhoboa a, pour sa part, parlé des problèmes de confession, qui ne doivent pas être le seul élément pour inculper un suspect. "Dans plusieurs affaires, les enquêteurs n'iront pas cherché les vidéos, les empreintes ou même l'ADN. Il est temps que tout cela change."

Me Mooroongapillay a évoqué le cas de Vivien John Brant. "Il y a eu des failles dans la façon dont la drogue a été plantée chez mon client. Il y a eu la commission d'enquête sur la drogue où les problèmes au niveau de l'ADSU ont été soulignés et le rapport a même demandé sa dissolution. Il n'y a rien eu de tel depuis."

Me Teeluckdharry souhaite une vraie réforme de ces institutions. "Bizin ena changement dans la police."