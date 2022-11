Soudan: Début de conférence sur la commémoration de l'anniversaire de l'Imam Saddiq Al-Mahdi

Khartoum, 26 Nov. (SNA) - Le Chef adjoint du Comité National pour la Commémoration de l'Imam Saddiq Al-Mahdi, Professeur Hassan Ahmed Ibrahim, a affirmé que la pensée de défunt Imam Saddiq Al-Mahdi est une pensée modérée, chose qui est très important pour faire face à l'extrémisme et résoudre les problèmes du monde à présent.

S'adressant à la séance d'ouverture de la conférence sur le rôle politique de l'Imam Saddiq Al-Mahdi au Sharjah Hall à Khartoum Samedi, Prof. Hassan a dit que la pensée de l'Imam Al-Mahdi aura un rôle pour la résolution des conflits et des problèmes dans le monde.

Le Prof. Hassan a souligné que de larges secteurs du peuple Soudanais ont pleuré la mort de l'Imam parce qu'ils le connaissaient et connaissaient son amour pour la patrie et son intégrité, et qu'ils le manquaient en cette période particulière parce qu'il a joué un rôle majeur dans les Révolutions d'Octobre et d'Avril.

Un certain nombre de papiers de travail ont été présentés lors de la conférence le premier jour, incluant la performance de l'Imam Saddiq Al-Mahdi dans son premier gouvernement (1966-1967), présentée par le Dr Ibrahim Al-Badawi, qui a souligné que cette période, malgré son manque, était très importante à cette époque, et au cours de laquelle l'Imam a mené un projet de renaissance qui a établi l'idée d'un gouvernement national avec un projet de renaissance.

Un autre papier a été présenté sur la performance de l'Imam dans son deuxième gouvernement (1986-1989), en plus des papiers sur son rôle dans l'opposition aux trois régimes totalitaires, la restauration de la démocratie, ses initiatives en matière de politique étrangère, les leçons futures, son rôle dans la gestion de la diversité et la réalisation de l'unité nationale, et son rôle dans les révolutions et le succès de la transition.

Les participants à la conférence ont convenu à l'unanimité que le défunt Imam Saddiq Al-Mahdi avait de grandes contributions à l'établissement de la démocratie au Soudan, et qu'il appelait à prendre des mesures pour la participation des forces modernes et des femmes.

Les participants ont convenu que l'imam Saddiq Al-Mahdi était un patron de la démocratie et du pacifisme dans ses thèses pour une solution politique globale afin de prévenir les glissements vers la violence.

Les participants ont également souligné que l'imam n'a pas abandonné son rôle éclairant et s'est préoccupé des questions de modernisation, et que son expérience a formé un laboratoire de visions.

L'Ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Hamad Mohamed Al-Junaibi, a souligné dans son intervention que l'Imam Saddiq Al-Mahdi était un grand leader non seulement pour le Soudan, et qu'il était concerné par toutes les questions de la nation Arabe et Islamique.

Les séances de la conférence dureront du 26 au 28 Novembre.