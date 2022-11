Mali: Bicéphalisme à la primature, inquiétudes sur la gestion de la Transition

Le retour officiel à la vie publique, après un repos médical de presque 4 mois pour cause d'accident vasculaire cérébral du Premier ministre Choguel Maïga est une bonne nouvelle.

Il a retrouvé apparemment ses capacités physiques et intellectuelles. Par contre, son adresse à la nation vendredi dernier après une audience avec le président Goïta, sa visite au Premier ministère alors que son intérimaire est toujours en poste ont pris les allures d'un bicéphalisme à la primature. Une mauvaise nouvelle dont le Mali n'a pas besoin.

Le chef de l'Etat doit rapidement trancher. Qui du Premier ministre sur papier, Choguel Maïga, ou de l'intérimaire, Abdoulaye Maïga, qui tient effectivement les rênes du gouvernement, va garder le poste ? En tout cas, les sorties publiques ce week-end du premier nommé mettant mal à l'aise bien de Maliens. En effet, Choguel Maïga ne s'y serait pas pris autrement s'il avait voulu dire au président Goïta, à l'intérimaire Abdoulaye Maïga et à tous les Maliens qu'il veut retrouver rapidement son fauteuil de Premier ministre.

Peut-être bien que d'une part, le président Assimi Goïta a pris acte que l'homme est totalement requinqué et prêt à nouveau à assumer pleinement ses anciennes fonctions. D'autre part, Choguel Maïga a peut-être reçu les assurances du chef de l'Etat qu'il reprendrait bientôt la tête du gouvernement. Il a alors fait un tour du propriétaire à la primature, indiquant ostensiblement à ses collaborateurs qu'il va incessamment reprendre service et à son intérimaire qu'il devrait commencer à faire ses valises.

On n'en est pas encore là et en l'espace d'un week-end, le Mali a comme 2 premiers ministres, tant il est vrai que l'intérimaire, en 3 mois de fonction, s'est senti pousser des ailes et ne cracherait pas sur une confirmation au poste. Il doit donc avoir modérément apprécié cette visite de Choguel Maïga à la primature et surtout son adresse aux Maliens dans laquelle il a réaffirmé ce que l'on peut considérer comme les axes principaux d'orientation de l'action gouvernementale : " Refondation, souveraineté, et libre choix des partenaires stratégiques du Mali. "

Au président Assimi Goïta de vite trancher afin que ce bicéphalisme rampant à la primature n'engendre pas des bisbilles préjudiciables à l'action du gouvernement. Car, la stabilité et l'efficacité au travail, l'exécutif malien en a grand besoin. En effet, pendant que le Premier ministre Choguel Maïga officialisait la fin de son "congé médical", l'opposition au régime prenait aussi rendez-vous avec la presse pour s'inquiéter de la gestion de la Transition.

Bien que timide, cette opposition revendique regrouper 81 partis et 18 associations et a annoncé avoir changé de dénomination. LeCadre des partis et regroupements politiques pour la réussite de la Transition devient le Cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel.

Ce changement de nom prépare-t-il à plus d'offensives dans la critique du régime Goïta ? En tout cas, au cours de sa conférence de presse tenue samedi dernier, ce regroupement politique a exprimé ses fortes inquiétudes sur la gestion du pays. En effet, Amadou Koïta, ancien ministre et porte-parole de cette nouvelle alliance, craint une prolongation de la transition en violation des accords conclus avec la CEDEAO. Plus grave, l'insécurité persiste et s'amplifie au centre et au nord du pays dans un contexte socio-économique difficile marqué par la vie chère et l'isolement diplomatique du Mali.

A l'évidence, quelle que soit la décision que viendrait à prendre Assimi Goïta pour mettre fin au bicéphalisme rampant à la primature, entre un Choguel Maïga, apparemment revigoré et un Abdoulaye Maïga, qui se sent pousser des ailes, il y aura un frustré. Et pour l'heureux élu, la fonction de Premier ministre ne sera pas une sinécure car les inquiétudes de l'opposition sur la gestion du pays ne relèvent pas d'un criticisme ex nihilo.