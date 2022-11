Guinée: Maci - Deux jeunes femmes jusqu'ici portée disparues, retrouvées à Conakry, leur ravisseur arrêté

Deux jeunes femmes de la sous-préfecture de Maci, précisément du district de Kambaco, étaient jusqu'ici portées disparues. Elles s'appellent respectivement Mariam Youmé Bah et Halimatou Bah.

L'on était sans nouvelles de la première depuis plus d'un an. Quant à la seconde, sa disparition a duré quatre mois. C'est finalement à Conakry que toutes les deux ont été retrouvées. Selon notre source, il s'agissait d'un kidnapping. Mais l'auteur a été arrêté par les services de sécurité, rapporte la même source.

" L'homme qui les retenait est de Gongoré. Gongoré est une préfecture voisine de Maci. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une disparition. Mais à la longue, on s'est rendu compte que c'était plutôt un kidnapping. Mariam Youmé a été la première à disparaitre. Elle a passé un an et quelques mois kidnappée. Halimatou Bah est la dernière à être enlevée par le même monsieur.

C'est avant hier vendredi que ce dernier a été découvert et mis aux arrêts. Notre président de district est allé d'urgence à Conakry. C'est pour récupérer les deux jeunes femmes et les ramener à Kambaco. L'auteur du kidnapping est dans les mains des services de sécurité et les enquêtes se poursuivent ", a dit sous l'anonymat un jeune de Kambaco, joint au téléphone par notre rédaction.

Notre interlocuteur a conclu par affirmer que: " C'est une première qu'un cas de kidnapping se produise à Maci ".