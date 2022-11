Sénégal: Ansou Diadhiou, entraineur Casa-sport - "Contre l'Équateur, il faudra être costaud, réaliste, et beaucoup bouger avec et sans le ballon"

Ansou Diadhiou, entraineur du Casa sport, a apporté son analyse sur ce qui pourrait être les clés du match pour Aliou Cisse lors du troisième match de poule du Sénégal, ce mardi contre l'Equateur en Coupe du monde au Qatar.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Seneweb, l'entraineur du club mythique de Ziguinchor est d'avis que contre l'Équateur, il faudra être costaud, réaliste, et beaucoup bouger avec et sans le ballon.

Analysant le dernier match victorieux de l'équipe nationale contre le pays organisateur, le Qatar, Ansou Diadhiou estime que les Lions ont joué leurs cartes et ils ont répondu aux aspirations de l'entraîneur qui avait besoin de gagner pour reprendre sa confiance et tenter d'augmenter les chances de se retrouver au deuxième tour en cas d'une bonne victoire au troisième match.

Pour lui, ce n'était pas évident pour une équipe qui revient d'une défaite, surtout avec l'absence de son leader technique Sadio Mané qui selon le technicien, était non seulement le buteur mais le passeur. A son avis, il est difficile de se passer d'un tel joueur, il faut le dire. Sinon, le contenu continuera de faire débat même si la finalité, qui est la victoire, reste le meilleur argument pour une équipe qui dispute une compétition de ce niveau.

Toutefois, s'agissant des clés du match contre l'Equateur et l'adage qui dit " on ne change pas une équipe qui gagne ", M. Diadhiou soutient que seul le sélectionneur connait le joueur qui est apte et qui ne l'est pas. Cependant de l'œil de technicien qu'il a, déclare qu'il y a des profiles à revoir pour retrouver l'équilibre qu'il y avait en deuxième période. Sur ce, il estime qu'il faudra être costaud, réaliste, et beaucoup bouger avec et sans le ballon. Si Aliou Cissé réussit son casting, le Sénégal peut bien s'en sortir.