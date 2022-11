Cote d'Ivoire: Protection de la femme - Des serviettes et culottes pour l'aider en période de menstruation

Pour aider les femmes à se protéger au cours de leur période de menstruation, deux femmes, Josiane Yao et Abiba N'Guessan, ont confectionné des serviettes et des culottes dans ce sens. Ces produits ont été officiellement présentés à la presse le 23 novembre 2022, à Abidjan-Cocody.

Ces serviettes et culottes réutilisables, selon Josiane Yao, visent non seulement à protéger la femme mais également à protéger l'environnement. " Nos produits sont confectionnés en Côte d'Ivoire à partir de tissus en coton, créant ainsi des emplois pour la jeunesse ivoirienne ", dit-elle.

A l'en croire, il s'agit de lutter contre l'impact néfaste de l'utilisation des protections hygiéniques contenant des produits chimiques sur la santé de la femme. " Nos mères ont utilisé et continuent d'utiliser des étoffes biologiques afin de se protéger lors de la période dite lunaire. Une alternative propre et saine pour la santé. Par mimétisme, nous avons abandonné cette pratique vertueuse pour notre santé, l'environnement et pour notre portefeuille ", a expliqué Josiane Yao.

Pour elle, aucune fille ne devrait être obligée d'abandonner ses études à cause de ses menstrues, un phénomène naturel qu'elle n'a pas choisi et auquel elle ne peut déroger. " Les serviettes et culottes lune by Jade & Bibie sont une alternative économique durable ", a conclu la conférencière.