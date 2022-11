Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du28 Novembre 2022

Côte d’Ivoire : Réconciliation- Une messe d’action de grâce pour Blé Goudé

L'ex-leader des "Jeunes patriotes" marque un temps pour exprimer sa gratitude au Tout-Puissant qu'il estime être le maître des circonstances de son acquittement par la Cour pénale internationale (Cpi).Le Père Norbert Abekan a officié ce dimanche à la Paroisse Saint-Jacques des II Plateaux de Cocody, une messe d'action de grâce en faveur du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep, opposition), Charles Blé Goudé, au lendemain de son retour en Côte d'Ivoire. (Source : Apanews)

Niger : Mise en œuvre de la Zlecaf- L’Union africaine fait un point

Le double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation de l’Afrique et sur la Zlecaf a pris fin à Niamey le vendredi 25 novembre. Dans la matinée, la dizaine de chefs d'État ont planché sur l'industrialisation de l'Afrique, une nécessité. Dans l'après-midi, les chefs d'État se sont penchés autour de la Zlecaf.S'il y a une chose sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet sont restés unanimes, c'est bien les innombrables potentialités que possède le continent qui pourrait jouer en sa faveur dans cette quête d'industrialisation. Pour y parvenir, il devra relever certains défis, comme la question de l'énergie et les technologies avancées, explique notre correspondant à Niamey, Mahamoud Kaba Diakité.(Source : Rfi)

Burkina Faso : Sécurité nationale - La Police nationale se rapproche davantage des médias

La Police nationale a organisé une journée d’échanges avec les hommes et les femmes de médias le samedi 26 novembre 2022 à la Direction générale de la Police nationale. Il a été question pour les hauts responsables de la Police nationale de présenter les missions et attributions de l’institution, mais aussi présenter ses interpellations à la presse. L’objectif final est de mieux se faire comprendre afin d’avoir un meilleur ancrage institutionnel et social solide qui lui permettre de réussir ses missions. ( Source : Burkina24)

Sénégal : Politique- Toussaint Manga annonce son adhésion au PASTEF

Toussaint Manga, Secrétaire général de l`Union des jeunesses travaillistes et libérales. « Mes chers compatriotes, Il y a de cela trois mois, j’ai démissionné de mon ancien parti, pour retrouver ma liberté de faire la politique sans renier les convictions qui ont sous-tendu mon engagement à la gestion de la cité depuis ma tendre jeunesse. » , dit -il dans une déclaration. ( Source: adakar.com)

Mali : Primature- Retour de Dr Choguel Maïga après son "repos forcé »

Après une retraite médicale de quelques mois, le Dr Choguel Kokala MAIGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement a,, pour sa première sortie publique, été reçu en audience à Koulouba par le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État. Il a reprise de fonction le 25 novembre 2022, suite à plusieurs mois de repos maladie, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga invite a adressé un message aux maliens. Il a demandé une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la Transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, de rendre irréversible le changement.

Cameroun : Yaoundé - Au moins 11 morts après un éboulement

Un affaissement de terrain lors d’une cérémonie funéraire à Yaoundé, au Cameroun, a fait au moins 11 morts le dimanche 27 novembre, selon le gouverneur de la région Centre. Plusieurs familles étaient installées sous de grande tente au sommet d’une colline, dans le quartier de Damas, en périphérie est de la capitale, lorsque le sol s’est partiellement affaissée sous l’évènement. Selon Naseri Paul Bea, le gouverneur de la région dont Yaoundé est le chef-lieu, 11 personnes sont décédées. (Source : Rfi)

Gabon : Politique nationale- Paulette Missambo annonce les couleurs pour 2023

En présence d’un parterre de présidents des partis politiques de l’opposition et de la société civile, l’Union nationale a effectué sa rentrée politique ce dimanche 27 novembre. A Libreville, la présidente de ce parti de l’opposition a appelé solennellement les partis de l’opposition, ainsi que les patriotes, à adhérer au projet de réforme du système électoral national. Elle a également lancé un appel au rassemblement et à l’unité de l’opposition pour travailler à l’avènement de l’alternance au sommet de l’État. (Source : gabonnews)

Tchad : Commémoration- Le 28 novembre 2022 est déclaré férié et chômé

Selon Alwihda Info, le 28 novembre 2022 est déclaré férié et chômé. La journée du 28 novembre 2022, date d’anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national, informe le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami.

Centrafrique : Justice- Ferdinand Nguendet pourrait perdre son statut d’ancien chef d’Etat

La justice centrafricaine projette de retirer à Ferdinand Alexandre Nguendet son statut d’ancien chef d’Etat. Sur instruction du ministre d’Etat à la Justice, le parquet de Bangui a ordonné au Trésor public de suspendre le versement des pensions à cet ancien chef d’Etat de transition par intérim. La raison évoquée est le « défaut de qualité ». Une procédure jugée illégale par les avocats du concerné. Ce dernier avait assuré en janvier 2014 et ce, pendant deux semaines, la fonction du chef d’Etat de transition par intérim ; après la démission à Ndjamena au Tchad du président Michel Djotodia.( Source : abangui.com)