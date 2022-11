Afrique de l'Ouest: UEMOA – L'inflation élevée, l'une des priorités qui s'impose au gouverneur de la BCEAO

Le président en exercice du Conseil des ministres de l’Uemoa estime que l'une des priorités du moment est de ramener l'inflation qui se situe actuellement à un niveau élevé, comme défini par le Comité de politique monétaire de la Bceao.

M. Sani Yaya qui est, par ailleurs, ministre de l’Economie et des Finances du Togo, l’a fait savoir lors de la cérémonie d’installation officielle du nouveau gouverneur de l’institut d’émission.

Pour cela, il estime que M. Jean-Claude Kassi Brou aurez à mobiliser les institutions, les instruments de politique monétaire adaptés à cette circonstance, dans un contexte marqué par les chocs multiples, notamment ceux induit par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. A cela s’ajoutent les défis sécuritaires et les effets de la pandémie Covid-19.

Devant cet état de fait, M. Yaya pense que des choix délicats s'imposent pour maintenir nos économies sur une trajectoire de croissance forte tout en préservant la stabilité macroéconomique qui est à nouveau menacée par les soubresauts de la conjoncture internationale.

Il rappelle au gouverneur que la préservation de la stabilité financière, mission fondamentale de la Bceao, lui incombe également. Avant de souligner que les défis dans ce domaine sont nombreux.

En particulier, relève-t-il, le secteur bancaire, monétaire et financier est de plus en plus exposé aux effets de la révolution numérique avec l'émergence de nouveaux acteurs et produits qui, s'ils sont de nature à faciliter l'inclusion financière et la fluidité des transactions, ne sont pas sans risques.

Le président en exercice du Conseil des ministres de l’Uemoa dit être persuadé que sous le leadership de M. Brou, la Bceao saura proposer des innovations au plan réglementaire permettant à notre secteur bancaire et financier de s'adapter à un monde ou la digitalisation des uns devient un vecteur incontournable de l'approfondissement de l'inclusion financière.

Au-delà de sa mission fondamentale, indique-t-il, le rôle du Gouverneur de la Bceao consiste à faire exécuter la décision des organes de l'Uemoa.

Pour lui, le Gouverneur de la Banque centrale doit également gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'Union, notamment du stock d'or monétaire, et assurer la direction et l'organisation des réserves de la Banque centrale et de leurs activités.

Enfin, poursuit M. Yaya, sans préjudice de l'indépendance dont une Banque centrale doit faire preuve, particulièrement dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le gouverneur de l’institut d’émission doit être à l'écoute des Etats et de leurs dirigeants.

Veiller au respect et à l'application des dispositions des traités, la mission primordiale

Le président du Conseil des ministres de l’Uemoa a également profité de la cérémonie officielle d’installation de M. Kassi Brou pour rappeler que le gouverneur de la Bceao doit d’abord veiller au respect et à l'application des dispositions des traités.

A cela s’ajoutent les accords et conventions internationales, des statuts de l’institut d’émission, ainsi que le Protocole relatif à ses privilèges et immunités, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la Banque centrale.

Pour M. Yaya, l'exercice de cette lourde responsabilité requiert non seulement le concours loyal des collaborateurs du gouverneur, mais également la coopération de l'ensemble de la communauté bancaire et financière des Etats membres et au-delà, des partenaires internationaux.

Selon lui, la seconde responsabilité qui incombe au gouverneur de la BCEAO est de préserver la valeur de notre monnaie commune, gage de la stabilité du pouvoir d'achat des populations de l'Union, dans la réalisation de cette mission.