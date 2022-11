Algérie: Artisanat - Près de 2000 artisans formés dans différentes spécialités en 2022

ALGER — Le directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM), Abdelkrim Berki, a fait savoir que près de 2000 artisans avaient bénéficié, en 2022, de sessions de formation dans différentes spécialités artisanales et artistiques, ainsi que dans la création de microentreprises.

Dans une déclaration à l'APS en marge du 23e Salon international de l'artisanat qui se poursuit au Palais des expositions (Alger) jusqu'au 2 décembre prochain, M. Berki a indiqué que plus de 1900 artisans avaient bénéficié de formations similaires en 2021, et ce, dans le cadre du programme tracé par la CNAM.

Evoquant la 23e édition du Salon international de l'artisanat, il a indiqué que cette manifestation se veut un espace permettant aux artisans de présenter et de commercialiser leurs produits, mais surtout mettre en exergue la diversité des métiers artisanaux que recèle le pays.

"La diversité et la qualité de notre artisanat ont été atteints essentiellement grâce aux sessions de formations régulières organisées par la chambre à longueur d'année, durant lesquels les artisans sont initiés aux nouvelles méthodes suivies dans la présentation du produit et les nouvelles méthodes de packaging", a-t-il affirmé.

Les artisans suivent aussi des formations pour être initiés aux méthodes de création et de gestion des microentreprises dans ce domaine, a-t-il encore précisé.

La CNAM "œuvre sans cesse à la formation du plus grand nombre d'artisans pour l'amélioration du niveau de performance, notamment dans les domaines techniques et la conception de pièces artisanales et artistiques, en sus d'atteindre la qualité et la créativité conformément aux besoins des clients", a-t-il ajouté.

Ces efforts déployés visent, ajoute M. Berki, à "accompagner les artisans dans l'actualisation des méthodes de production et les informer des plus importants développements dans le domaine de la modernisation des produits de l'artisanat, tout en préservant leur caractère traditionnel authentique, dans le but d'accéder aux marchés nationaux et internationaux".

Par ailleurs, le même responsable a souligné l'importance de la participation aux expositions nationales et internationales, ainsi que l'importance d'allouer des espaces pour la commercialisation des produits artisanaux, appelant les établissements touristiques et hôteliers à contribuer à la promotion de ces produits.

M.Berki a évoqué en outre le lancement de la plateforme numérique (ANAMEL) pour aider les artisans à commercialiser et à promouvoir leurs produits à travers les réseaux sociaux, soulignant que cette plateforme s'adresse principalement aux artisans des zones enclavées.

Le Salon International de l'Artisanat a notamment pour objectif de braquer les projecteurs sur le produit de l'artisanat, en développement constant, grâce à la formation adoptée par le secteur du tourisme et de l'artisanat au profit des artisans, notamment dans le domaine du design.

Le salon est aussi une occasion d'échange d'expériences et de savoir-faire entre artisans et de les motiver à consentir davantage d'efforts dans le domaine de la créativité et de l'innovation.