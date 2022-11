Ile Maurice: Environnement | Incendie à Mare-Chicose - des habitants des Plaines-Wilhems se plaignent de la fumée

Cluny, Bananes, Union Park, mais aussi des régions des Plaine-Wilhems, dont Curepipe et Quatre-Bornes. Le vent aidant, 'l'odeur de fumée' provoquée par l'incendie à Mare-Chicose, planerait au-dessus de plusieurs régions du pays, si l'on en croit plusieurs internautes.

C'est dans l'après-midi du mardi 22 novembre, aux alentours de 16 heures, que les flammes ont commencé à ravager le centre d'enfouissement, saturé rappelons-le, et qui s'étale sur une superficie d'environ 200 mètres par 200 mètres. "Lafimé pe mont ziska Forest-Side", témoigne un habitant.

Kavy Ramano, le ministre de l'Environnement, a assuré jeudi que la situation était sous contrôle "mais sérieuse" et a indiqué que les analyses sur la qualité de l'air et de l'eau effectuées au niveau des régions avoisinantes par le National Environmental Laboratory n'ont révélé aucun élément toxique. Dans un communiqué émis vendredi, le National Emergency Operations Command et le ministère de la Santé ont tenu à rassurer la population tout en mettant en avant qu'aucun cas de détresse respiratoire n'a été rapporté dans les centres de santé.

N'empêche, pour Sunil Dowarkasing, consultant en environnement, cet incendie est une autre "catastrophe écologique" après celle du Wakashio. La pollution engendrée par ce "deep-seated fire" est bien réelle. "C'est une logique simple quand les déchets prennent feu. Des études démontrent que les concentrations de substances potentiellement nocives dans l'atmosphère peuvent être élevées lors d'incendies dans les décharges."

Sotravic : le feu a pu être contenu dans le périmètre touché initialement

Du côté de la compagnie Sotravic Ltée, gérant du centre d'enfouissement technique, il est indiqué que ce sont les conditions météorologiques, notamment un temps sec prolongé et des vents forts qui ont favorisé la propagation rapide du feu. Dès l'alerte donnée, un important dispositif a été mis en place par les sapeurs-pompiers des casernes de Mahébourg, Rose-Belle, Union St.- Union St.- Aubin et Curepipe, pour combattre l'incendie. Sotravic apporte aussi son appui aux sapeurs-pompiers et fournit toute la logistique nécessaire aux équipes d'intervention sur place.

Sotravic indique en outre que les causes du départ de feu ne sont pas encore connues, et plusieurs enquêtes sont en cours, menées par les autorités compétentes ainsi que par la firme elle-même, pour en déterminer l'origine. Par ailleurs, le site d'enfouissement de Mare-Chicose reste fonctionnel et continue de recevoir et de traiter quotidiennement tous les déchets ménagers du pays.