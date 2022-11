Cote d'Ivoire: Violences faites aux femmes et aux jeunes filles- 16 jours d'activisme pour lutter contre

La 32ème édition des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles, a été lancée le vendredi 25 novembre 2022 à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d’ivoire. Rapportent des sources officielles.

Á l'ouverture de cette campagne nationale, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a appelé à une prise de conscience individuelle et collective, pour une mobilisation forte pour éradiquer les Violences basées sur le Genre (Vbg).

Nassénéba Touré a exhorté chacun a joué sa partition avec conscience et rigueur dans le respect des principes directeurs et des principes d’éthiques : « Soyons tous mobilisés et agissons maintenant ! (…) Ensemble, disons non aux violences à l’endroit des femmes et des filles ! », a insisté la ministre, requérant ''la tolérance zéro'' contre les auteurs de ces violences.

Aux victimes, la ministre a demandé de sortir du mutisme et des règlements à l'amiable pour dénoncer les coupables de ces crimes. Pour elle, la problématique des violences faites aux femmes et aux filles a atteint des proportions inquiétantes dans notre pays, en général, et dans la région Daloa où les cas de Vbg se sont accentués, en particulier.

Les statistiques ont déjà rapporté 5 114 cas de Vbg pour les trois premiers trimestres de l’année 2022. Il s’agit, entre autres, de 766 cas de viols, de 185 cas d’agressions sexuelles, de cinq cas de mutilations génitales, de 1179 cas d’agressions physiques, de 132 cas de mariages forcés et de 1 935 cas de déni de ressources.

Face à ce tableau sombre, la Représentante résidente de ONU Femmes Côte d'Ivoire, Antonia Ngabala Sodonon, a invité tous les acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à créer un environnement porteur d’espoir et de justice, à travers la mise en œuvre effective de programmes de prévention, de sensibilisation et d’éducation.

Elle a réitéré l'engagement du système des Nations unies à toujours soutenir le Gouvernement ivoirien et la société civile active pour arriver à mettre à toutes violences à l'égard des femmes et des jeunes filles, d'ici à 2030.

Cette cérémonie a vu la récompense de 20 champions engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, dans la Région des Antilopes. Ils ont reçu des distinctions. Pour rappel, le thème retenu pour cette 32e édition des 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes est : « Tous activistes, Tous solidaires pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes et des filles ».

Cette initiative onusienne annuelle débute chaque 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, pour prendre fin le 10 décembre.