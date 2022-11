Soudan: Jaber préside la réunion du Haut Comité National sur les Nations Unies

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Lieutenant Général Ibrahim Jaber Ibrahim, a présidé aujourd'hui au Palais Républicain la réunion du Haut Comité National sur les Nations Unies.

La réunion a passé en revue les résultats de la visite du Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au pays en Novembre dernier, ainsi que ses rencontres avec des représentants de l'État.

Le comité a également reçu un briefing sur la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies à renouveler le mandat de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies à Abyei (UNISFA) et les tâches qu'elle accomplit pour maintenir la sécurité et parvenir à la stabilité et à la coexistence pacifique entre les composantes sociétales de la région.

La réunion a également a écouté un rapport sur les résultats de la visite de M. Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, au pays pendant la période du 12 au 17 du mois de Novembre en cours, et ses réunions avec le Président et le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, et un certain nombre de responsables des institutions d'État concernées, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des agences des Nations Unies dans le pays, ainsi que les résultats de ses visites dans la région de Darfour et ses réunions avec le gouverneur de la région et les walis (gouverneurs).