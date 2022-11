Soudan: Daglo reçoit les recommandations du Forum des Administrations Indigènes

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition (CST), Lieut-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a reçu, dimanche les recommandations du Forum des administrations autochtones pour la coexistence pacifique dans les Etats du Sud et de l'Ouest Kordofan.

Le Forum a débuté samedi et a duré deux jours avec la participation des dirigeants des administrations indigènes des deux États, des secteurs des jeunes et des femmes, des organisations de la société civile, des intellectuels et des académiciens des États du Sud et de l'Ouest Kordofan.

S'adressant à la session de clôture du Forum dans la salle de l'amitié, dimanche, le vice-président du CST a affirmé l'engagement de l'État à mettre en œuvre les recommandations et les résultats du Forum grâce à la coordination avec les comités à former des deux États.

Il a appelé toutes les catégories et composantes des sociétés des deux États à renoncer aux discours de haine et au racisme, à cesser les combats tribaux, à unifier leur rang et à œuvrer pour expulser les éléments qui attisent les séditions, et à se concentrer, au contraire, sur la réalisation de la réconciliation et de la coexistence pacifique entre les membres de la société.