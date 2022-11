Afrique: Handball - IHF Trophy - Madagascar qualifié au tournoi continental

Les handballeurs juniors malgaches ont validé leur ticket pour le Challenge Trophy IHF continental du 12 au 18 décembre au Congo Brazzaville.

Mission accomplie. La sélection nationale malgache a dominé la finale l'opposant à l'équipe nationale mauricienne, hier, au Palais des Sports de Mahamasina pour le Challenge IHF Trophy zone 7. C'est sur le score de 37 à 22 que les Malgaches ont validé leur ticket pour le tournoi continental au Congo Brazzaville. Pourtant, lors de cette finale, les Mauriciens ont accroché les protégés de Mosa lors de la première période. Ayant mené au score dans la grande partie de la première mi-temps, les Malgaches ont été rattrapés par les Mauriciens qui arrivent à recoller au score par 12-12 à la 20e minute de jeu. À la pause, les Akio ont mené d'un point face au Club M mauricien par 15 à 14.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a complètement changé. La pause a permis au clan malgache de revoir sa copie. Aina et consorts ont démarré tambour battant la seconde période. Grâce à un excellent gardien de but en la personne de Herinandrasana qui a stoppé de nombreuses occasions de but mauriciennes, les Akio passent à la vitesse supérieure. En attaque qu'en défense, les Malgaches étaient intraitables. Les buts se sont enchaînés et le score est passé de 24 à 14 à la 38e minute de jeu. Les Mauriciens étaient complètement dominés et peinaient à suivre le rythme imposé par les handballeurs malgaches. Le match était devenu à sens unique et les Akio ont plié la rencontre par 37 à 22. Les Malgaches, hôtes de la compétition, ont réalisé un parcours sans faute en remportant les trois rencontres. " Sitôt cette compétition terminée, nous entamerons le regroupement. La compétition se déroulera du 12 au 18 décembre au Congo Brazzaville. Nous attendons la confirmation de l'IHF pour ce tournoi continental ", a fait savoir Clarisse Raheriarijaona, présidente de la Fédération malgache de handball.