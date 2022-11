Madagascar: Judo / TIMAD - Madagascar remporte 10 médailles d'or

Les judokas malgaches ont dominé à domicile le tournoi international de Madagascar organisé le week-end au Gymnase de Mahamasina.

Une bonne note. Telle qu'on peut qualifier des résultats des représentants malgaches au TIMAD face aux Réunionnais, samedi et dimanche au Gymnase d'Ankorondrano. Au tableau des médailles, Madagascar a remporté 10 médailles d'or et 3 pour les Réunionnais. 23 judokas réunionnais ont affronté les Malgaches lors de cette compétition. Dans les catégories des moins de 63 kg dames, - 78 kg dames et -90 kg hommes, ce sont des combats 100% malgaches. Les cadors malgaches ont tous confirmé leur rang. La championne d'Afrique junior, Laura Rasoanaivo a été exacte au rendez-vous chez les dames des moins de 70 kg. Elle a battu la Réunionnaise, Orlaine Zitte Payet.

En moins de 48 kg, Natacha Razafindrakalo reste solide. Dans la finale 100% malgache, Natacha s'est imposée face à Norah. La Réunionnaise, Ingrid Masseaux termine 4e. Chez les hommes, les judokas malgaches ont enlevé 4 finales sur les 6 auxquelles ils ont joué. Kevin Andriamanoelina chez les moins de 60 kg a privé Thomas de la Réunion du titre. Rayan Ravelojaona en moins de 73 kg a pris le dessus sur le Réunionnais, Samuel. Dans les catégories - 66 kg et 81 kg, les finales étaient 100% réunionnais. Les victoires sont revenues respectivement à Vincent Bapin et Clément Grimaud. Au tournoi par équipes, Madagascar s'est offert le titre aux dépens de la Réunion. " Le niveau s'est amélioré par rapport au tournoi de la Toussaint. Les judokas ayant participé au regroupement se sont distingués.

Ce tournoi était un repère pour le staff technique afin de situer le niveau technique et physique de nos judokas. Nous reconnaissons que les Réunionnais ont le meilleur niveau dans la zone Océan Indien et que 80% de ces éléments pourront être retenus au sein de la sélection réunionnaise pour les Jeux des Iles. Cette compétition arrive au bon moment et surtout que nos athlètes auront encore une marge de progression avec plus de regroupement et de participation à des compétitions majeures ", a fait savoir Mamy Randriamasinoro, directeur technique national au sein de la fédération malgache de judo. Cette année, la FMJ fait partie des fédérations qui ont organisé et participé à des compétitions internationales et dont les résultats sont palpables.

Résultats

Hommes

-60 kg: Andriamanoelina Harikanto (Jcb)

-66kg: Japon Vincent (Reu)

-73kg: Ravelojaona Rayan (Esc)

-81kg: Ormaud Clement (Reu)

-90kg: Sergio Bernardin Karamaly (Ccs)

-100kg: Ramalanjaona Ricky (Csf)

+100kg: Lovasoa André (Ccs)

Dames

-46kg: Razafindrakalo Natacha (Fja)

-52kg: Rabe Harinirina Fanjaniaina (Cjc)

-57kg: Rakotovao Narindra (Asm)

-63kg: Ralalaharisoa Frédérica (Esc)

-70kg: Rasoanaivo Razafy Laura (Asm)

-78kg: Randriambololona Hajanirina Zo (Jcm)

+78kg: Bertschy Mayla (Reu).