Pékin — La 14e conférence internationale sur la sécurité des oléoducs et gazoducs (stockage et transmission de l'énergie hydrogène) et la conférence sur le développement de l'industrie de l'énergie hydrogène se tenues à Pékin en 24 et 25 novembre, en présence de plus de 100 scientifiques chinois et d'une vingtaine de chercheurs étrangers.

Le membre du comité d'organisation de la conférence, à l'Université du pétrole de Pékin Dr. Yasser Fadl, a salué dans un communiqué de presse, la participation d'ingénieur en chef supervisant l'unité de traitement de l'eau diesel à la raffinerie de pétrole de Khartoum l'ingénieur Hussein Mahmoud,en raison de son accent sur les sujets centraux de la conférence et des projets prometteurs ciblés pour les investisseurs dans le domaine de l'énergie hydrogène, et offrait un équilibre entre consommation et production.

D'autre part, l'Université de Chine de pétrole (Beijing), qui attache une grande importance au développement de la technologie des pipelines et à l'augmentation de la force de recherche pour améliorer la qualité et la sécurité de la technologie des pipelines, a invité des experts pour discuter et mettre en œuvre les travaux des comités techniques de développement, selon les disciplines et l'expertise.

Il convient de mentionner que l'augmentation progressive de l'orientation globale de l'énergie hydrogène et son utilisation en tant qu'énergie propre, renouvelable et sûre qui permet la sécurité des transports et du stockage.