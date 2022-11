Madagascar: Football - Inter-communal - Le titre à l'Olympique Ambaniharana !

Le championnat inter-communal de Betafo a rendu son verdict avec cette belle et néanmoins difficile victoire de l'Olympique Ambaniharana devant le FC Darling Ambohimasina sur le score de 3 buts à 2.

Une victoire qui a mis du temps à se dessiner puisque les deux parties se sont séparées sur le score de parité de 2 à 2 après le temps réglementaire. Une issue heureuse pour l'Olympique Ambaniharana qui a toujours été mené au score jusqu'à ce but de Salohy à la 117ème mn. L'euphorie qui s'ensuivit s'est poursuivie jusque dans la ville de Betafo, toute heureuse de retrouver les lustres d'antan de son football. Mais la comparaison s'arrête là car il y avait plus de monde, hier. Une foule estimée à 8000 âmes avec ceux qui sont en dehors du stade. Un record qu'on devait à la popularité de Dr Lova Fiarovana, également président de la section de football de Betafo.

Ce dernier n'a pas lésiné sur les moyens en offrant le zébu de fosse au vainqueur contre des moutons pour le second et le troisième. Tous les quarts-de-finalistes ont reçu des ballons et des maillots ont aussi été offerts au meilleur buteur, en l'occurrence Todisoa Ruphin de Tritriva, Rija le gardien de l'Olympique.

Le plus c'est d'avoir formé 14 arbitres régionaux à qui Dr Lova Fiarovana a offert un maillot et un sifflet Fox 80. Bref, un succès sur tous les tableaux à l'exception peut-être de cet arbre qui s'est affaissé sous le poids des personnes venues voir le match en dehors du stade. Sur les 13 victimes, 4 se trouvaient dans un cas assez grave et ont nécessité une évacuation à Antsirabe. C'est dire qu'on ne peut pas tout avoir.

Une brique par personne, une opération réussie ! La clôture du stade manara-penitra de Betafo sera bientôt faite dans les mois à venir. Hier, en effet, le public a répondu favorablement à l'initiative de Dr Lova Fiarovana pour apporter une brique en guise d'entrée au stade.