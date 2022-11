Ile Maurice: VTT l Labourdonnais Kids Race - Une relève très enthousiaste !

La Kids Race organisée à Labourdonnais le samedi 19 novembre a rencontré un grand succès. Le nombre de participants était supérieur à celui de la première course qui avait eu lieu au Gros Cailloux Leisure Park le 23 juillet. Ils étaient 109 enfants toutes catégories confondues, soit 78 garçons et 31 filles contre 88 à Gros Cailloux (66 garçons et 22 filles).

Il y avait, pour rappel, quatre catégories d'âge en lice pour les garçons comme pour les filles, soit 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans.

Ainsi, chez les 5-6 ans, il y avait un tour du circuit long de 2 kilomètres à effectuer et ce sont Jules Bouic et Gabrielle Giroaurd qui se sont imposés. En 7-8 ans, Hugo Smither et Lana Lincoln ont été les vainqueurs au terme des deux tours de circuit (4 km). Dans la catégorie 9-10 ans, Enric Bathfield et Teia Bailey ont les plus forts à l'issue des trois tours (6 km) alors que chez les 11-12 ans, Luka Leclézio et Janet Baard ont dominé leurs adversaires sur les quatre tours de circuit (8 km).

Sarah Smither, membre de la commission VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) et cheville ouvrière du projet, ne cache pas sa satisfaction. "Il y avait une très bonne ambiance. Les enfants étaient contents et les parents étaient bien dans le coup eux aussi. C'était une belle matinée, il faisait beau. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit un succès. Je voulais absolument organiser la course avant qu'il ne fasse trop chaud. Tout s'est bien passé et la dernière course a pris fin à 10h30. On a essayé d'apporter des améliorations par rapport à la première course à Gros Cailloux. Mais il est clair que le concept marche contrairement à celui de tenir une course pour enfants après les courses pour adultes. Le futur est là. La manière positive dont se déroulent les choses m'encouragent à continuer", confie-t-elle.

Résultats

Garçons

11-12 ans (8 km)

1.Luka Leclézio ;

2. Bilaal Mohungur ;

3. Tom Pilot

9-10 ans (6 km)

1.Enric Bathfield ;

2. Sacha Camoin ;

3. Adam Rajabalee

7-8 ans (4 km)

1.Hugo Smither ;

2. Noah Margéot ;

3. Luke Lincoln

5-6 ans (2 km)

1.Jules Bouic ;

2. Félix Ritter ;

3. Hugo de Guardia

Filles

11-12 ans (8 km)

1.Janet Baard ;

2. Delphie Brochier ;

3. Victoria Lincoln

9-10 ans (6 km)

1.Teia Bailey ;

2. Harper Desvaux ;

3. Kenza Rouillard

7-8 ans (4 km)

1.Lana Lincoln ;

2. Clémence Gourrège ;

3. Florence Motet

5-6 ans (2 km)

1.Gabrielle Girouard ;

2. Raphaëlle Girouard ;

3. Elizabeth Mc Coy