Gabon: Une délégation ministérielle conduite par le VPM Alain Claude Bilie-By-Nze dans la Nyanga

Une délégation ministérielle conduite par le Vice-Premier Ministre, Alain Claude Bilie-By-Nze a séjourné ce dimanche 27 Novembre à Tchibanga pour une mission de terrain et qui s'étendra jusqu'à Moabi, Mayumba, Moulengui-Bindza et Mabanda.

Cette mission qui enregistre la présence de deux Hauts Commissaires de la République, le Général Flavien Nzengui Nzoundou et Frédéric Massavala Maboumba, a été marquée ce dimanche dans la capitale provinciale de la Nyanga par une séances de travail chez Madame le gouverneur de province, suivi des visites de sites des projets dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l'eau et l'énergie, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, les infrastructures et l'économie numérique.

Ainsi, les membres du gouvernement ont pu s'enquérir de l'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension du Lycée Technique Alexandre Biangue, du Centre de formation et de perfectionnement professionnel Valentin Mihindou-Mi- Nzambe et du dortoir du Lycée Général Nazaire Boulingui Koumba, du centre hospitalier régional Benjamin Ngoubou dont la maternité subit actuellement une cure de jouvence.

Outre ces infrastructures, la délégation s'est rendue à la station piscicole de Mougoutsi, à la station de prise d'eau de la SEEG, au pont de Mougoutsi où l'ouvrage connaît un affaissement de la chaussée, à l'hôtel Relais Nyanga en dégradation et au centre social. Une structure dont les travaux engagés en 2007 ne sont toujours pas achevés.

Il faut dire que cette vérification de l'état des infrastructures permet à chacun d'entre nous, membres du gouvernement d'avoir une photographie nette des projets réalisés, ceux en cours et abandonnés.