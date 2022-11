Afrique Centrale: La participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon

En collaboration avec l'Unoca, l'Unesco a soutenu, a Coordination nationale du PAYNCOP, qui organisé des ateliers consultatifs du programme d'appui à la participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la violence et promouvoir les vertus de la démocratie. C'était ce vendredi 25 novembre 2022 dans la capitale gabonaise, Libreville.

Plusieurs jeunes gabonais intéressés par la politique, autrement , la gestion de la cité, ont pris part aux "ateliers consultatifs du programme d'appui à la participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon".

Aussi, a t-il précisé que l'Unesco a souvent soutenu le développement pacifique des sociétés en contribuant entre autre, à la construction et à la consolidation de la démocratie et au développement des institutions démocratique. Ainsi, la démocratie devient un environnement naturel pour la protection et la réalisation des droits de l'homme.

Il faut souligner que ces différents ateliers visent à présenter aux jeunes, les enjeux et les opportunités en lien avec leur participation à la vie politique et citoyenne et à sensibiliser les radios communautaires et leurs auditeurs sur le contenu des messages qu'ils émettent, qui doivent concourir à la prévention des violences.

Pour la Représentante de l'Unoca la participation des jeunes aux élections, en tant qu'acteurs politiques, en dépit du potentiel de certains, constitue également un défi.

A quelques mois seulement des échanges électorales au Gabon, les diplomates onusiens appellent les acteurs politiques à privilégier davantage le dialogue, à promouvoir les vertus du dialogue inclusif, du dialogue social pour bâtir une société où il fait bon vivre, une société de paix, de sécurité, de partage.

"Ces vertus aideront les populations du Gabon et ses acteurs politiques à célébrer et à faire rayonner la démocratie". Et d'ajouter qu'il va contribuer afin que ce qui va se passer en 2023 soit une réussite. Aussi, appelle t-il les politiques à débattre et non à combattre.