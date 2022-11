Sénégal: Mort de Fulbert Sambou - Indignées et sous le choc - les populations de Kafountine interpellent les autorités

Meurtries et sous le choc, les populations de la commune de Kafountine le sont en ce moment. Et c'est le maire de la commune, David Diatta, mobilisé avec ses populations, qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse, tenue avant-hier samedi dans la zone.

"Aujourd'hui, nous exigeons que l'Etat se prononce sur la situation... ", lâche l'élu qui interpelle les autorités étatiques. Cette conférence de presse est le premier acte posé, a fait savoir le maire David Diatta, qui met en garde en martelant ces propos : "Nous ne nous laisserons pas faire", peste M. Sambou qui réclame toute la lumière sur cette affaire.

Originaire de l'île de Niomoune, dans la commune de Kafountine, Fulbert Sambou, un agent des Forces de sécurité et de de défense a été retrouvé mort ces derniers jours. Ce qui a fini de plonger dans la consternation sa famille et ses proches, complètement meurtris. "Aujourd'hui, nous manifestons l'état de nos cœur meurtris, mais aussi notre soutien à la famille de Fulbert Sambou. Le silence de cimetière dans cette affaire nous inquiète. Nous ses parents, nous avons besoins de savoir ; nous avons besoin d'être informé de ce qu'ils savent de cette affaire. Pourquoi ce silence coupable ? ", s'interroge-t-il. Avant d'interpeller les parlementaires, le ministère de l'Intérieur et celui des Forces Armées. "Autopsie ou pas et compte tenu de leur silence coupable, ils sont parvenus à créer ce sentiment de rupture de confiance", s'offusque le maire de Kafountine, entouré de jeunes et notables de la commune.

Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres montent au créneau pour se prononcer sur cette situation. Et ce sont les responsables de la coalition Doggu pour un Grand Sénégal, dirigée par le ministre des Transports aériens, Doudou Ka. Ses proches mobilisés, hier dimanche à Ziguinchor, exigent également toute la lumière dans cette affaire, avant de battre en brèche toutes les accusations portées sur leur mentor par des influences. Le chargé de communication de ce mouvement Maison Dia, parle de manipulation et indexe le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qui, selon lui, est derrière ces sorties qui tentent d'incriminer leur mentor.

"Nous ne pouvons cautionner de telles accusations. Ils ont l'habitude de faire de la manipulation. Doudou Ka a toujours été au chevet des populations de la Casamance et c'est lui qui a même offerts aux insulaires un moyens de transport pour transcender les difficultés de traversée des insulaires... ", tient à préciser M. Dia, qui estime qu'ils (les proches de Doudou) s'érigeront en sentinelles contre toute tentative de manipulation. Et comme si cela ne suffisait pas, ces proches de Doudou Ka accusent, à leur tour, Ousmane Sonko d'être derrière certaines sorties. Ainsi cette affaire de la mort de Fulbert Sambou continue de défrayer la chronique dans le Sud du pays.