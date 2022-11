Cote d'Ivoire: NIAKARA - Les militants du RHDP prêts à relever les défis futurs

Véritable démonstration de force, dans une ambiance de retrouvailles fraternelles mêlée à la ferveur militante, samedi dernier au stade Nanlo Bamba. Ils sont venus de toutes les contrées du département administratif de Niakara, ces militants, sympathisants et anonymes épousant la philosophie politique du Président Alassane Ouattara, pour prendre part à la rentrée politique du RHDP de Niakara.

Sur fond d'hommages appuyés au président de la République et au vice-président Tiémoko Meyliet Koné, ce rendez-vous politique consacrant le début officiel des activités des houphouëtistes dans les trois départements politiques frères de Niakara commune et sous-préfecture, Tafiré et Badikaha, Tortya, Arikokaha et Niédiékaha, a permis de battre le rappel des troupes. Élus, cadres, jeunes, femmes et vieillards étaient tous là dans cette ambiance festive entretenue par les danses du terroir et des artistes de renom venus de la capitale économique.

Devant cette immense foule, le haut patron de la cérémonie Ahoussou Jeannot a, par le canal de son représentant Konan Simplice, salué le comité d'organisation pour l'immense travail abattu, en présence des élus d'autres localités dont le député-maire de Katiola, Camara Thomas, le député de Bouaké-commune, Bema Fofana et le sénateur Anzoumana Ouattara.

Pour lui, cette cérémonie a tout son sens. " La présente rentrée politique me paraît plus qu'utile en ce qu'elle permettra d'examiner les modalités de mise en œuvre de votre feuille de route pour le renforcement de l'implantation de notre parti aux différents échelons de nos départements politiques ", a indiqué le représentant du président du Sénat avant d'exhorter les départementaux et les animateurs locaux de premier rang à mettre un point d'honneur à l'exécution des tâches essentielles. Notamment rassembler et ratisser large pour prendre en compte toutes les ressources humaines disponibles, fédérer les énergies autour d'un programme de travail cohérent, consensuel qui tienne compte des spécificités des différentes zones et qui intègre l'objectif de victoire aux prochaines échéances électorales.

Konan Simplice a invité tous les cadres à se rendre disponibles et à être solidaires pour aider à l'implantation du parti dans leur quartier, village et sous-préfecture. " L'implantation du parti ne saurait être la seule affaire des secrétaires départementaux élus. Je vous demande de surpasser toutes les frustrations inhérentes à la vie communautaire et associative mais surtout celles qui naissent inéluctablement à l'occasion des choix pour l'exercice des fonctions au sein du parti ou dans l'appareil de l'Etat ", a-t-il insisté après avoir rendu un vibrant hommage au vice-président Tiémoko Meyliet Koné à qui, il a renouvelé l'expression de son profond respect.

Au nom du secrétaire exécutif Cissé Bacongo qui assurait la présidence de la cérémonie, l'honorable Soman Jean-François a salué l'engagement des militants de Niakara à tout mettre en œuvre pour consolider les acquis du parti dans leurs localités respectives. Il a appelé les cadres du RHDP à continuer d'aller à la recherche de nouveaux militants pour un parti encore plus fort et prêt à relever les défis futurs. Relativement à l'opération de révision de la liste électorale, le député de Kouassi-Datékro dans le département de Koun-Fao a insisté pour que tous les nouveaux majeurs soient inscrits sur le listing et que les anciens puissent mettre à jour les informations les concernant afin de garantir une majorité écrasante au parti au pouvoir pour les échéances électorales qui approchent à grands pas.

Portant sa casquette de secrétaire départementale, l'honorable Koné Catherine a, au nom des trois départementaux, fait remarquer que cette rentrée politique marque le début d'une dynamique nouvelle insufflée par le président de la République et la volonté commune d'écrire une nouvelle page de l'histoire du parti dans le département.

Consciente que leur mission est de traduire la vision du parti conformément à leur feuille de route, elle a lancé un appel aux militants afin de consolider les piliers du RHDP partout dans le département. " Nous lançons un appel à la tolérance, à l'union et au rassemblement de tous les cadres et militants RHDP. Nous devons rester solidaires dans l'intérêt supérieur de notre parti ", a-t- elle martelé avant de les exhorter à rester sourds aux " personnes de mauvaise foi qui s'amusent à intoxiquer les populations en distillant de fausses allégations ".