Afrique: Coupe du monde 2022 - Vincent Aboubakar, le Monsieur plus du Cameroun

L'affrontement entre le Cameroun et la Serbie a abouti à un match fou lundi 28 novembre au stade Al Janoun. Le Cameroun a mené au score avant d'avoir deux buts de retard, mais a fini par arracher le nul de l'espoir (3-3). Vincent Aboubakar, élu homme du match, a remis les Lions à l'endroit.

Sorti du banc à la 55e minute, Vincent Aboubakar a changé le cours de la rencontre entre le Cameroun et la Serbie, avec un but et une passe décisive. Lancé par Jean-Charles Castelletto sur son but, il a réalisé un lob d'anthologie sur le géant Vanja Milinkovic-Savic (il dépasse les deux mètres) pour relancer les Lions indomptables.

Sur le but de Eric Maxim Choupo-Moting, l'attaquant d'Al-Nassr Riyad (30 ans) a encore profité d'un mauvais alignement de la défense serbe pour s'échapper côté droit, avant de trouver le joueur du Bayern Munich avec justesse.

L'exemple du Maroc pour Aboubakar

" Je pense que vous avez vu le Maroc hier, et comme eux nous avions envie de bien faire. Sur le banc de touche, on a senti les Serbes fatigués. Ils ont eu du mal à me suivre quand je suis entré en jeu. Il y avait de l'envie et de la volonté pour nous. Sur le plan collectif, cela a été un gros match ", a commenté Vincent Aboubakar à l'issue de la rencontre. L'ancien joueur de Lorient avait été l'homme de la victoire à la CAN 2017 au Gabon face à l'Égypte.

" C'est notre ADN de se battre. Nous avons essayé le faire aujourd'hui. Comme Vincent Aboubakar, notre équipe était engagée ", avance le sélectionneur Rigobert Song. " À la mi-temps, on avait l'impression que tout était fini, mais on est revenu et on a lutté. On apprend tous les jours et nous avons appris des erreurs du premier match ", poursuit Rigobert Song.

" Quand mon coach a besoin de moi, je réponds présent ", assure Vincent Aboubakar. " En foot tout est possible, on n'avait plus rien à perdre. Vincent Aboubakar c'est notre leader, qu'il soit sur le banc ou sur le terrain ", glisse Gaël Ondoua, milieu défensif au Hanovre 96.

Meilleur buteur de la CAN 2021, Vincent Aboubakar n'avait plus marqué depuis avec le sélection.