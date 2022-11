Afrique: Congrès international et exposition de l'Aae en 2023-Une convention signée entre la Sodeci, l'Aae et le Fsma

Le 21ème Congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau (Aae) sont prévus du 20 au 24 février 2023 à Abidjan. En attendant, le Directeur général de la Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (Sodeci), Ahmadou Bakayoko, a relevé jeudi 24 novembre 2022, un fort engouement autour de l’évènement. Une convention a été signée le jeudi 24 novembre 2022 entre la Sodeci, l’Aae et le Fsma pour la bonne organisation du 21ème congrès à Abidjan.

M. Bakayoko, également président du congrès, a donné l’assurance au terme des 90èmes assises du conseil scientifique et technique de l’Aae à Abidjan sous le thème : « Systèmes, approches et outils innovants pour accélérer l’accès à un service durable d’eau et d’assainissement pour tous ».

« Les éléments que nous avons montrent qu’il y a un trop grand engouement autour de l’évènement. Sur les stands des expositions, il n’y a plus d’espace à trois mois de l’évènement. C’est dire l’intérêt très fort », s’est-il réjoui. Il a encouragé chacun à s’y mettre pour la réussite de cette édition conjointement avec la 7ème Conférence internationale sur la gestion des boues de vidange (Fsm7) autour du thème « Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l’eau et à l’assainissement en Afrique ».

Lors de la cérémonie de clôture, une convention a été signée entre la Sodeci, l’Aae et le Fsma pour la bonne organisation du 21ème congrès à Abidjan qui réunira près de 3 000 congressistes, des centaines d’exposants, avec des dizaines de sessions simultanées par jour.

Le directeur exécutif de l’Aea, Sylvain Usher et la directrice exécutive du Fsma, Mme Jennifer Williams, ont salué le président du 21ème congrès et le comité national mis en place pour le sérieux dans la préparation de cet évènement.