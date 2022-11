Ile Maurice: MMM - Bérenger et d'autres dirigeants à un comité régional du n°3

Invité par le comité régional de la circonscription de Port-Louis-Maritime- Port-Louis-Est (n°3) à assister à une réunion, le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, compte y aller avec d'autres membres du parti, notamment Rajesh Bhagwan et Reza Uteem. C'est ce qu'il a fait comprendre aux membres du comité central qui s'est réuni samedi dernier, quand la question de mésentente avec Aadil Ameer Meea a été abordée. Toutefois, on ne sait pas si Paul Bérenger et les autres dirigeants iront à la réunion qui est prévue mercredi ou s'ils préfèrent qu'il y ait une réunion spéciale, probablement la semaine prochaine.

Le leader du MMM a donné des explications au sujet de l'incident survenu le lundi 21 novembre lors de la réunion du Bureau politique de son parti, entre Aadil Ameer Meea et lui. Des incidents qui, selon lui, n'auraient pas dû avoir lieu. C'est à la suite du choix d'un représentant du parti par des militants de la circonscription, pour représenter le MMM aux discussions entre le Parti travailliste et l'entente de l'Espoir concernant les élections municipales, qu'il y a eu un cafouillage, selon Paul Bérenger.

Aadil Ameer Meea en isolement

Le député Aadil Ameer Meea a été testé positif au Covid-19 vendredi dernier. Interrogé, il a indiqué qu'il s'apprêtait à se rendre aux travaux parlementaires du vendredi 25 octobre. Avant de pénétrer dans l'Hémicycle, il s'est soumis à un test de Covid et, à son grand étonnement, il était positif. "J'ai dû rentrer chez moi et me mettre en isolement." Le parlementaire soutient qu'il était prêt pour le comité central de samedi dernier ainsi que pour participer à la conférence de presse. Mais sa santé en a décidé autrement.