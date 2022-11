Afrique: Coopération entre le Soudan et le Sultanat d'Oman

Khartoum — Le ministre des Ressources animales et de la Pêche, Hafiz Ibrahim Abdel Nabi a discuté avec le ministre omanais de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources en eau Dr. Saud Hamoud Al Habsi du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture et les ressources animales.

Cela s'est produit lorsqu'Abdel-Nabi a rencontré Al Habsi en marge de la troisième Conférence ministérielle mondiale sur la résistance aux antimicrobiens qui s'est tenue à Mascate.

Les deux parties ont affirmé travailler au développement d'investissements conjoints dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage et à la poursuite des exportations de bétail et de fourrage vers le Sultanat d'Oman, louant les relations distinguées entre les deux pays.