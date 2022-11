Ile Maurice: Parlement - Arvin Boolell "out" jusqu'à l'année prochaine ?

Tout laisse croire qu'Arvin Boolell ne retrouvera son siège au Parlement qu'en mars de l'année prochaine. Comme il ne pourra pas assister aux quatre prochaines séances parlementaires, ayant été suspendu vendredi dernier, on pense qu'il n'y aura pas plus de quatre séances avant les congés de fin d'année. Outre une séance prévue ce mardi 29 novembre, on prévoit deux séances les mardis 6 et 13 décembre, et une autre le vendredi 16 décembre, généralement réservée aux motions privées.

Une question d'Arvin Boolell concernant la Coupe du monde, classée à la quatrième place au Prime Minister's Question Time (PMQT), a été enlevée de l'Order Paper de de mardi. C'est une question de Nando Bodha, qui demande au Premier ministre de fournir le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont impliqués dans des affaires de drogue depuis 2019, qui ouvrira le bal au PMQT.

Il sera intéressant de veiller si le Premier ministre répondra à plus de deux questions mardi, car la troisième vise Adrien Duval. Subashnee Luchmun-Roy veut savoir où en est l'enquête après l'accident qui s'est produit le mercredi 21 septembre. Mais, auparavant, Franco Quirin demandera au Premier ministre s'il a engagé des discussions avec les autorités, dont le commissaire de police, afin de revoir les critères concernant des policiers impliqués dans le trafic de drogue et autres délits. Il sera également intéressant de voir si le speaker permettra plusieurs questions supplémentaires sur les deux premières.

Le speaker est, par ailleurs, très critiqué par Arvin Boolell après sa suspension de vendredi dernier. "J'ai remarqué que le speaker a une autre attitude souvent après le dîner. Il a voulu à tout prix que je sois poussé vers la sortie manu militari vendredi dernier, tant il a insisté que le Serjeant-at-arms utilise la force à mon égard. Mais, heureusement, tout le monde n'est pas comme lui."

"Je ne suis pas un nominé politique"

Arvin Boolell rappelle qu'il est au Parlement depuis 1987 et, même après une défaite lors des élections de décembre 2014, il a vite retrouvé son siège parlementaire en 2017. "J'ai été élu à la première place comme cela a souvent été le cas, et je ne suis pas un nominé politique qui se croit tout permis dans un lieu qui est considéré comme un temple de la démocratie." Le député du Parti travailliste reconnaît que le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, essaie de donner ses lettres de noblesse car, comme lui, il sait bien que tous les parlementaires sont des élus du peuple.

À noter que lors de la dernière séance, le leader de l'opposition ne s'est pas laissé intimider par le speaker, lançant même : "Shut up, let me finish!" Ou encore lui demandant de relire sa Private Notice Question et s'il a bien compris ce qu'il a demandé à la ministre de la Sécurité sociale, allant même jusqu'à dire : "Don't shout." Ce qui a fait dire au speaker qu'il ne peut rien faire car c'est le ton de sa voix et a même avancé le micro pour démontrer que, même sans cet équipement, il peut se faire entendre.